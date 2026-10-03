सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव
आज, 3 अक्टूबर को सोने और चांदी के रेट में कितने रुपए का बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग शहरों के सोने और चांदी के रेट के बारे में भी बताया गया है.
तीज-त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें. स्थानीय सर्राफा बाजार में आज यानी 3 अक्टूबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है.
बता दें कि आज सोने के भाव में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कीमतों में इस तेजी के बाद सोने और चांदी के नए रेट सामने आ गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोने-चांदी का क्या भाव चल रहा है.
कितना मंहगा हुआ सोना?
स्थानीय सर्राफा बाजार में 100 रुपए की तेजी के बाद आज सोना 1,50,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इससे पहले सोने का भाव 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. सोने की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर जूलरी खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ता है. ऐसे में शादी-ब्याह या त्योहार के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का भाव जानना जरूरी है.
शहर अनुसार सोने का भाव-
|शहर का नाम
|24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹150450
|मुंबई
|₹150280
|कोलकाता
|₹150280
|चेन्नई
|₹150280
|पटना
|₹150350
|लखनऊ
|₹150450
|मेरठ
|₹150450
|अयोध्या
|₹150450
|कानपुर
|₹150450
|अलीगढ़
|₹150450
|मुरादाबाद
|₹150450
|मिर्जापुर
|₹150450
|झांसी
|₹150450
|मथुरा
|₹150450
चांदी भी हुई महंगी?
वहीं, चांदी के भाव में भी आज तेजी आई है. चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 2,26,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. इससे पहले चांदी 2,26,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. चांदी के भाव में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद इसका मौजूदा भाव 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर बना हुआ है.
शहर अनुसार, चांदी का रेट-
|शहर का नाम
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,35,000
|मुंबई
|₹2,35,000
|कोलकाता
|₹2,35,000
|चेन्नई
|₹2,40,000
|पटना
|₹2,35,000
|लखनऊ
|₹2,35,000
|मेरठ
|₹2,35,000
|कानपुर
|₹2,35,000
|अलीगढ़
|₹2,35,000
|मुरादाबाद
|₹2,35,000
|मिर्जापुर
|₹2,35,000
|अयोध्या
|₹2,35,000
|झांसी
|₹2,35,000
|आगरा
|₹2,35,000
खरीदारी से पहले रेट जरूर करें चेक
सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है. स्थानीय सर्राफा बाजार में बताए गए भाव और किसी ज्वेलरी दुकान पर मिलने वाले आखिरी खरीद रेट में अंतर हो सकता है. जूलरी खरीदते समय ग्राहकों को मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क की जानकारी भी जरूर लेनी चाहिए.
3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट