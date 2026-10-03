सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

तीज-त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें. स्थानीय सर्राफा बाजार में आज यानी 3 अक्टूबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है.

बता दें कि आज सोने के भाव में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कीमतों में इस तेजी के बाद सोने और चांदी के नए रेट सामने आ गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोने-चांदी का क्या भाव चल रहा है.

कितना मंहगा हुआ सोना?

स्थानीय सर्राफा बाजार में 100 रुपए की तेजी के बाद आज सोना 1,50,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इससे पहले सोने का भाव 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. सोने की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर जूलरी खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ता है. ऐसे में शादी-ब्याह या त्योहार के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का भाव जानना जरूरी है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर का नाम 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹150450 मुंबई ₹150280 कोलकाता ₹150280 चेन्नई ₹150280 पटना ₹150350 लखनऊ ₹150450 मेरठ ₹150450 अयोध्या ₹150450 कानपुर ₹150450 अलीगढ़ ₹150450 मुरादाबाद ₹150450 मिर्जापुर ₹150450 झांसी ₹150450 मथुरा ₹150450

चांदी भी हुई महंगी?

वहीं, चांदी के भाव में भी आज तेजी आई है. चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 2,26,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. इससे पहले चांदी 2,26,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. चांदी के भाव में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद इसका मौजूदा भाव 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर बना हुआ है.

शहर अनुसार, चांदी का रेट-

शहर का नाम 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,35,000 मुंबई ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,40,000 पटना ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,35,000 मेरठ ₹2,35,000 कानपुर ₹2,35,000 अलीगढ़ ₹2,35,000 मुरादाबाद ₹2,35,000 मिर्जापुर ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,35,000 झांसी ₹2,35,000 आगरा ₹2,35,000

खरीदारी से पहले रेट जरूर करें चेक

सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है. स्थानीय सर्राफा बाजार में बताए गए भाव और किसी ज्वेलरी दुकान पर मिलने वाले आखिरी खरीद रेट में अंतर हो सकता है. जूलरी खरीदते समय ग्राहकों को मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क की जानकारी भी जरूर लेनी चाहिए.

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