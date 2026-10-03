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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

आज, 3 अक्टूबर को सोने और चांदी के रेट में कितने रुपए का बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग शहरों के सोने और चांदी के रेट के बारे में भी बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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तीज-त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें. स्थानीय सर्राफा बाजार में आज यानी 3 अक्टूबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है. 

बता दें कि आज सोने के भाव में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कीमतों में इस तेजी के बाद सोने और चांदी के नए रेट सामने आ गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोने-चांदी का क्या भाव चल रहा है.

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कितना मंहगा हुआ सोना?

स्थानीय सर्राफा बाजार में 100 रुपए की तेजी के बाद आज सोना 1,50,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इससे पहले सोने का भाव 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. सोने की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर जूलरी खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ता है. ऐसे में शादी-ब्याह या त्योहार के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का भाव जानना जरूरी है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर का नाम 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹150450
मुंबई ₹150280
कोलकाता ₹150280
चेन्नई ₹150280
पटना ₹150350
लखनऊ ₹150450
मेरठ ₹150450
अयोध्या ₹150450
कानपुर ₹150450
अलीगढ़ ₹150450
मुरादाबाद ₹150450
मिर्जापुर ₹150450
झांसी ₹150450
मथुरा ₹150450

चांदी भी हुई महंगी?

वहीं, चांदी के भाव में भी आज तेजी आई है. चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 2,26,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. इससे पहले चांदी 2,26,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. चांदी के भाव में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद इसका मौजूदा भाव 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर बना हुआ है.

शहर अनुसार, चांदी का रेट- 

शहर का नाम  1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,35,000
मुंबई ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,40,000
पटना ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,35,000
मेरठ ₹2,35,000
कानपुर ₹2,35,000
अलीगढ़ ₹2,35,000
मुरादाबाद ₹2,35,000
मिर्जापुर ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,35,000
झांसी ₹2,35,000
आगरा ₹2,35,000

खरीदारी से पहले रेट जरूर करें चेक

सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है. स्थानीय सर्राफा बाजार में बताए गए भाव और किसी ज्वेलरी दुकान पर मिलने वाले आखिरी खरीद रेट में अंतर हो सकता है. जूलरी खरीदते समय ग्राहकों को मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क की जानकारी भी जरूर लेनी चाहिए.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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