Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसयूपी में मिठाई की दुकानों पर कसेगा शिखंजा, आज से 'यूज बाय डेट' का नियम लागू

यूपी में मिठाई की दुकानों पर कसेगा शिखंजा, आज से 'यूज बाय डेट' का नियम लागू

उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी सेवन की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य हो गया है. FSDA ने सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं, ताकि ग्राहकों को गुणवत्ता की सही जानकारी मिले.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश में आज यानी 15 अक्टूबर 2026 से एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी उनकी उपयोगी की अंतिम तारीख लिखना जरूरी होगा. यानी अब दुकानदारों को सिर्फ पैकेट बंद मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में खुली मिठाइयों पर भी यह बताना होगा कि उसका सेवन किस तारीख तक किया जा सकता है. 

इस कदम का खास मकसद ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की समय-सीमा की जानकारी देना है. ये नियम छोटे-बड़े सभी दुकानदारों पर लागू होगा. त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है. ऐसे में इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को तय समय के बाद खराब मिठाई की बिक्री पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. 

खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी 'यूज बाय डेट'

इस नए नियम के तहत अब दुकानों में ट्रे या कंटेनर में सजाकर बेची जाने वाली खुली मिठाइयों पर भी उसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख बतानी होगी. हालांकि, दुकानदारों को यह जानकारी ऐसी जगह पर लगानी होगी, जहां ग्राहक आसानी से उसे देख सकें. अब तक कई दुकानों पर खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को उनकी उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिल पाती थी. लेकिन अब इस नए नियम के बाद खरीदारों को मिठाई खरीदने से पहले उसकी ताजगी से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. 

मिठाइयों की शेल्फ लाइफ कितनी होगी?

मिठाइयों के खराब होने की अवधि उनकी सामग्री, बनाने के तरीके और रखरखाव पर निर्भर करती है. मिठाई की शेल्फ यानी वह कितने समय तक इस्तेमाल के लिए ठीक रह सकती है, यह दुकानदार को तय करना होता है. कुछ मिठाइयां कम समय तक ताजा रहती हैं, जबकि कुछ को उचित परिस्थितियों में अधिक समय तक रखा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है.

नियम नहीं मानने पर क्या होगी कार्रवाई?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) ने दुकानदारों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसमें जुर्माना लगाने से लेकर गंभीर मामलों में दुकान सील करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.

दिल्ली दशहरा: 40 लाख में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा गगनचुंबी रावण, लगा है 7 टन लोहा

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
UP FSSAI Guidelines Sweets Expiry Date Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
यूपी में Dominos पर एक्शन, नवरात्र में नॉन वेज का मामला, आउटलेट बंद
यूपी में Dominos पर एक्शन, नवरात्र में नॉन वेज का मामला, आउटलेट बंद
बिजनेस
दिल्ली दशहरा: 40 लाख में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा गगनचुंबी रावण, लगा है 7 टन लोहा
दिल्ली दशहरा: 40 लाख में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा गगनचुंबी रावण, लगा है 7 टन लोहा
बिजनेस
सोने में बड़ी गिरावट, अब कितनी कम हुई कीमत; जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का रेट
सोने में बड़ी गिरावट, अब कितनी कम हुई कीमत; जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का रेट
बिजनेस
'Season End Sale', IDBI बैंक की बिक्री पर अखिलेश का निशाना, वित्त मंत्री बिफरी
'Season End Sale', IDBI बैंक की बिक्री पर अखिलेश का निशाना, वित्त मंत्री बिफरी
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CP में CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का पोस्ट- 'दो नौजवान जिन्होंने...'
CP में CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का पोस्ट- 'दो नौजवान जिन्होंने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुप्रिया पटेल की बढ़ेंगी मुश्किलें? दिव्या मित्तल ने कर दिया बड़ा ऐलान
अनुप्रिया पटेल की बढ़ेंगी मुश्किलें? दिव्या मित्तल ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
कप्तान बनने के बाद स्मृति मंधाना का पहला बयान, जीत लिया हर भारतीय का दिल
कप्तान बनने के बाद स्मृति मंधाना का पहला बयान, जीत लिया हर भारतीय का दिल
इंडिया
हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया दूसरा तो नहीं मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया दूसरा तो नहीं मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार
CJP की 'तिरंगा यात्रा' पर BJP का बड़ा बयान, 'अच्छी बात है, लेकिन…'
CJP की 'तिरंगा यात्रा' पर BJP का बड़ा बयान, 'अच्छी बात है, लेकिन…'
एग्रीकल्चर
सर्दियों में गुलाब से भरा रहेगा पौधा, बस अक्टूबर से शुरू कर दें ये काम
सर्दियों में गुलाब से भरा रहेगा पौधा, बस अक्टूबर से शुरू कर दें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget