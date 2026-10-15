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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली दशहरा: 40 लाख में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा गगनचुंबी रावण, लगा है 7 टन लोहा

दिल्ली दशहरा: 40 लाख में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा गगनचुंबी रावण, लगा है 7 टन लोहा

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 में दशहरे पर 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा, जिसे बनाने में 40 लाख रुपये और 7 टन लोहा लगा है. कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलेंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Oct 2026 11:09 AM (IST)
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दशहरा के मौके पर दिल्ली के द्वारका में इस बार रावण का विशाल पुतला आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. सेक्टर-10 में तैयार किए गए इस पुतले की ऊंचाई 221 फीट है. इसे बनाने में करीब 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसके ढांचे को मजबूत बनाने के लिए करीब 7 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है. विशाल आकार और खास बनावट के कारण यह पुतला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस विशाल पुतले को बनाने में कारीगरों को करीब तीन महीने का समय लगा. इसके अलावा द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतले भी जलाए जाएंगे. इन दोनों पुतलों की ऊंचाई 90-90 फीट रखी गया है. आइए जानते हैं इस विशाल रावण के पुतले की खासियत और इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है.

221 फीट ऊंचे रावण को बनाने में कितना खर्च आया?

रावण के विशाल पुतले के निर्माण में करीब 120 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया. कुछ कारीगर चंडीगढ़ से भी आए थे. इस पूरे पुतले को तैयार करने में करीब तीन महीने का समय लगा. इसे बनाने में करीब 40 लाख रुपये की लागत आई है. इसमें सामग्री, मजदूरी और ढांचे को तैयार करने का खर्च शामिल है. 

रावण के पुतले में क्या-क्या हैं खासियतें?

इस रावण के पुतले को खास रूप देने के लिए इसके डिजाइन पर भी काफी गौर किया गया है. इसका मुकुट भी बेहद खास है, जिसकी ऊंचाई ही करीब 25 फीट है. रावण के कपड़े को तैयार करने के लिए वाटरप्रूफ मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बारिश के दौरान भी इसे कुछ हद तक महफूज रखा जा सके.

साथ ही इसकी मजबूती के लिए जमीन में करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर ढांचे को सहारा दिया गया है. इसके विशाल आकार, कपड़ों और मुकुट की वजह से यह पुतला दशहरा उत्सव में खास आकर्षण बनने वाला है. इस पुतले की ऊंचाई करीब 22 मंजिला इमारत के बराबर बताई जा रही है.

इस बार कैसे होगा रावण दहन?

इस बार रावण के पुतले को जलाने के लिए रिमोट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. आयोजकों के मुताबिक, पुतले को पारंपरिक तरीके से हाथ से आग लगाने के बजाय रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए दहन किया जाएगा.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Dwarka Ravan Dahan Delhi Dussehra
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