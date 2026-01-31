बजट 2026 से पहले हो जाएं अलर्ट, किन स्टॉक्स और सेक्टर के फोकस में रहने की है उम्मीद?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटबजट 2026 से पहले हो जाएं अलर्ट, किन स्टॉक्स और सेक्टर के फोकस में रहने की है उम्मीद?

Budget 2026: बजट के दौरान निवेशक अकसर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस रखे और किन पर कम. इसके सही अंदाजे से निवेशकों को फायदा पहुंचता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 31 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Budget 2026: देश का आम बजट 1 फरवरी रविवार को पेश होगा. इस दौरान निवेशक उन सेक्टर्स पर फोकस करेंगे, जिन्हें लगातार सरकारी खर्च और पॉलिसी सपोर्ट से फायदा होने की उम्मीद है. PSU बैंक, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और FMCG सेक्टर में बाजार में हावी रह सकते हैं. सेक्टर-स्पेसिफिक रैली को बढ़ावा देने के लिए इन सेक्टर्स में नए आवंटन और सुधारों की उम्मीद है. 

सेक्टोरल इंडेक्स का मिला-जुला हाल

बजट से पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेक्टोरल इंडेक्स मिले-जुले रहे, जिसमें FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर और ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई. एक तरफ निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.73 परसेंट चढ़कर 26,750.35 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी FMCG 1.37 परसेंट की बढ़त के साथ 51,215.20 पर बंद हुआ. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स भी 1.08  परसेंट की तेजी के साथ 34,387.55 पर पहुंच गया और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.75 परसेंट उछलकर 13,893.85 पर बंद हुआ.

किन सेक्टर्स पर रहा दबाव? 

दूसरी ओर, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर दबाव में नजर आए. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.85 परसेंट गिरकर 29,773.10 पर आ गया. निफ्टी मेटल में 5.21 परसेंट की तेज गिरावट आई और यह 11,827.55 पर बंद हुआ, जिससे यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा.

बैंकों में निफ्टी PSU बैंक लगभग 9,019.35 पर सपाट रहा, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.63 परसेंट की गिरावट आई. बड़े पैमाने पर निफ्टी रियल्टी में 0.84 परसेंट और निफ्टी मीडिया में 1.85 परसेंट की तेजी आई. इसी तरह से मिडस्मॉल हेल्थकेयर और मिडस्मॉल IT & टेलीकॉम इंडेक्स में भी मामूली बढ़त देखी गई.

दबाव में शेयर बाजार

खास बात यह है कि पिछले कुछ सेशन से भारतीय शेयर बाजार लगातार दबाव में है, जिसका मुख्य कारण घरेलू इक्विटी में FII की भारी बिकवाली है. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपनी बिकवाली जारी रखी और 29 जनवरी, 2026 को विदेशी निवेशकों ने 393.97 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,638.76 करोड़ रुपये के भारतीय शेयरों पर दांव लगाया. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 31 Jan 2026 04:49 PM (IST)
