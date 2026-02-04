Stock Market News: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में तेज गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 78.56 अंक यानी 0.09 प्रतिशत चढ़कर 83,817.69 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 48.45 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,776 अंक पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 83,947.53 के उच्च स्तर तक गया, जबकि 83,119.95 के निचले स्तर को भी छू लिया, जिससे दिनभर में करीब 828 अंकों का उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

बाजार की धारणा पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर रहा. इसके बावजूद चुनिंदा शेयरों में खरीदारी से सूचकांक हल्की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे. सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, ट्रेंट, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और मारुति सुजुकी प्रमुख रूप से लाभ में रहीं.

IT शेयरों में भारी बिकवाली

वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली. इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए, जिनमें सात प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. प्रमुख आईटी कंपनियों में तेज गिरावट के चलते बीएसई आईटी सूचकांक 5.49 प्रतिशत टूटकर 35,109.51 अंक पर बंद हुआ.

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. के अनुसार तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता सामान, धातु और ऑटो शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जबकि वैश्विक टेक शेयरों में कमजोरी के कारण आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा. उन्होंने कहा कि एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा पूरी कार्यप्रणाली को स्वचालित करने वाला नया टूल पेश किए जाने से यह चिंता बढ़ी है कि कृत्रिम मेधा में तेज प्रगति पारंपरिक सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकती है.

यूएस-ईरान टेंशन से निवेशक अलर्ट

निवेशकों की गतिविधियों की बात करें तो मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 5,236.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,014.24 करोड़ रुपये का निवेश किया. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में रहे, जबकि जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में मिले-जुले रुख में दिखे.

वैश्विक मोर्चे पर अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 67.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)