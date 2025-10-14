Stock Market Today: स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही. बीएसई सेंसेक्स 297 अंक टूटकर 82,029.98 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 82 अंक घटकर 25,145.50 पर बंद हुआ. एशिया और यूरोप के कमजोर रुख तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की पूंजी निकासी के बीच घरेलू बाजार नुकसान में रहा.

लुढ़के इन कंपनियों के शेयर

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती लाभ को बनाए नहीं रख पाया और कारोबार के दौरान एक समय यह 545.43 अंक तक लुढ़क गया. सेंसेक्स में नुकसान में रही प्रमुख कंपनियों में बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, टीसीएस, एनटीपीसी, ट्रेंट, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक शामिल हैं. दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लाभ में रहीं.

बाजार की गिरावट के बारे में एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का मानना है कि नए घरेलू संकेतों के अभाव में शेयर बाजारों में व्यापक मुनाफावसूली देखने को मिली. एशिया और यूरोपीय बाजारों के कमजोर संकेतों ने निवेशकों की धारणा प्रभावित की. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बढ़ने से जोखिम से बचने का रुख बढ़ा, जिससे सोने और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों में आकर्षण बढ़ा.

यूरोपीय बाजार में भी गिरावट

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में भी गिरावट का रुख था. अमेरिकी बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए थे.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.82 प्रतिशत घटकर 62.17 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 240.10 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. सोमवार को सेंसेक्स 173.77 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 58 अंक का नुकसान हुआ था.

ये भी पढ़ें: भारत क्यों इतने आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा सोने का भंडार, चीन भी बढ़ाया जबरदस्त आयात?

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)