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हिंदी न्यूज़बिजनेसदूसरे दिन 3.47 गुना सब्सक्राइब हुआ Jio IPO, निवेशकों की मांग 3.5 लाख करोड़ के पार

दूसरे दिन 3.47 गुना सब्सक्राइब हुआ Jio IPO, निवेशकों की मांग 3.5 लाख करोड़ के पार

जियो प्लेटफॉर्म्स के 30 हजार 213 करोड़ के मेगा आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. बोली के दूसरे दिन ही यह इश्यू कुल 3.47 गुना सब्सक्राइब हो चुका है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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रिलायंस जियो के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. बोली के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक कुल मांग 3.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के आंकड़ों के मुताबिक यह इश्यू कुल 3.47 गुना सब्सक्राइब हो चुका है.

दूसरे दिन दोपहर तक निवेशकों के सभी वर्गों का कोटा पूरी तरह भर चुका है. इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सबसे आगे रहे, उनके बाद नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का स्थान रहा.

दूसरे दिन किसने मारी बाजी?

QIBs- यह वर्ग सबसे मजबूत साबित हुआ. दोपहर 12 बजे तक इनका हिस्सा 9.61 गुना सब्सक्राइब हो चुका था.
NIIs- इसमें हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) और अन्य पात्र निवेशक शामिल हैं. इन्होंने अपने कोटे का 3.18 गुना हिस्सा सब्सक्राइब किया.
Retail- रिटेल निवेशकों का हिस्सा भी पूरा भर चुका है और इनके लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले 1.16 गुना बोलियां मिल चुकी हैं.

23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं रिटेल निवेशक

रिटेल निवेशक 23 अक्टूबर तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. चूंकि दूसरे दिन दोपहर तक रिटेल कोटा 1.16 गुना भर चुका है, इसलिए बोली लगाने से पहले निवेशकों को शेयर एलोटमेंट की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए.

जब किसी आईपीओ में रिटेल कोटा ओवरसक्राइब (जरूरत से ज्यादा आवेदन) हो जाता है तो शेयर का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाता है. इसका मतलब यह है कि आवेदन करने मात्र से शेयर मिलने की गारंटी नहीं होती. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फैसले से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट, आवेदन की शर्तों और आखिरी तारीख की अच्छी तरह जांच कर लें.

रिटेल निवेशकों के लिए नियम

  • हर आवेदन सभी पात्रता और नियमों के मुताबिक होनी चाहिए.
  • एक ही व्यक्ति की ओर से अलग-अलग खातों या पहचान का इस्तेमाल करके किए गए कई आवेदनों को 'डुप्लीकेट' मानकर रद्द किया जा सकता है.
  • परिवार के जो सदस्य स्वतंत्र रूप से निवेश करने के योग्य हैं, वह अपने खुद के पैन और डीमैट खाते से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते हर आवेदन नियमों पर खरा उतरे. हालांकि अलग-अलग आवेदन करने से भी शेयर मिलने की कोई गारंटी नहीं होती.

जैसे-जैसे निवेशक आवेदन करेंगे या उनमें बदलाव करेंगे, ये आंकड़े आगे बदल भी सकते हैं. अंतिम नतीजे 23 अक्टूबर को इश्यू बंद होने के बाद सामने आएंगे.

यह भी पढ़ें- Explained: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे तेज कौन सा IPO सब्सक्राइब हुआ? Jio या कोई और...

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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