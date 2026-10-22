दूसरे दिन 3.47 गुना सब्सक्राइब हुआ Jio IPO, निवेशकों की मांग 3.5 लाख करोड़ के पार

रिलायंस जियो के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. बोली के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक कुल मांग 3.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के आंकड़ों के मुताबिक यह इश्यू कुल 3.47 गुना सब्सक्राइब हो चुका है.

दूसरे दिन दोपहर तक निवेशकों के सभी वर्गों का कोटा पूरी तरह भर चुका है. इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सबसे आगे रहे, उनके बाद नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का स्थान रहा.

दूसरे दिन किसने मारी बाजी?

QIBs- यह वर्ग सबसे मजबूत साबित हुआ. दोपहर 12 बजे तक इनका हिस्सा 9.61 गुना सब्सक्राइब हो चुका था.

NIIs- इसमें हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) और अन्य पात्र निवेशक शामिल हैं. इन्होंने अपने कोटे का 3.18 गुना हिस्सा सब्सक्राइब किया.

Retail- रिटेल निवेशकों का हिस्सा भी पूरा भर चुका है और इनके लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले 1.16 गुना बोलियां मिल चुकी हैं.

23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं रिटेल निवेशक

रिटेल निवेशक 23 अक्टूबर तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. चूंकि दूसरे दिन दोपहर तक रिटेल कोटा 1.16 गुना भर चुका है, इसलिए बोली लगाने से पहले निवेशकों को शेयर एलोटमेंट की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए.

जब किसी आईपीओ में रिटेल कोटा ओवरसक्राइब (जरूरत से ज्यादा आवेदन) हो जाता है तो शेयर का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाता है. इसका मतलब यह है कि आवेदन करने मात्र से शेयर मिलने की गारंटी नहीं होती. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फैसले से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट, आवेदन की शर्तों और आखिरी तारीख की अच्छी तरह जांच कर लें.

रिटेल निवेशकों के लिए नियम

हर आवेदन सभी पात्रता और नियमों के मुताबिक होनी चाहिए.

एक ही व्यक्ति की ओर से अलग-अलग खातों या पहचान का इस्तेमाल करके किए गए कई आवेदनों को 'डुप्लीकेट' मानकर रद्द किया जा सकता है.

परिवार के जो सदस्य स्वतंत्र रूप से निवेश करने के योग्य हैं, वह अपने खुद के पैन और डीमैट खाते से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते हर आवेदन नियमों पर खरा उतरे. हालांकि अलग-अलग आवेदन करने से भी शेयर मिलने की कोई गारंटी नहीं होती.

जैसे-जैसे निवेशक आवेदन करेंगे या उनमें बदलाव करेंगे, ये आंकड़े आगे बदल भी सकते हैं. अंतिम नतीजे 23 अक्टूबर को इश्यू बंद होने के बाद सामने आएंगे.

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