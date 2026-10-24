महिलाओं के घर के काम को सरकार देगी पहचान, Swiggy- Zomato वालों का भी सर्वे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NSO ने PLFS में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए, 2027 से प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल.

ओला, ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी मापी जाएगी.

घर पर महिलाओं के अवैतनिक कार्य को अब राष्ट्रीय पहचान मिलेगी.

ये बदलाव 2027-28 के नए सर्वे चक्र में लागू होंगे.

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के दायरे और डिजाइन में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत, जनवरी 2027 से शुरू होने वाले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) में उन परिवारों के लिए एक अलग सैंपलिंग स्ट्रैटम (sampling stratum) बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिनके सदस्य Ola, Uber, Zomato, Amazon and Urban Company जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं. इसका मकसद लेबर मार्केट के बदले स्वरूप और घर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.

PLFS में होने वाले बड़े बदलाव

सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक अलग ब्लॉक बनाया जाएगा. इसके जरिए Ola, Uber, Zomato जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले युवाओं के अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का पता लगाया जाएगा.

पहले सरकारी सर्वे में इन वर्कर्स को 'असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार' या 'अंशकालिक कामगार' के तौर पर देखा जाता था. सरकारी आंकड़ों में यह नहीं दिखता था कि देश के कितने लाख युवा अपनी रोजीरोटी के लिए पूरी तरह से केवल इन ऐप्स पर निर्भर हैं.

जनवरी से शुरू होने वाले नए सर्वे में इनके लिए भी एक अलग ब्लॉक होगा. इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि देश की जीडीपी और रोजगार में इन युवाओं और डिजिटल ऐप्स की हिस्सेदारी कितनी है.

ठीक इसी तरह से घर में दिन-रात काम करने वाली महिलाओं को अब तक 'आर्थिक रूप से निष्क्रिय' माना जाता था. अब नए सर्वे में उनके योगदान को भी दर्जा दिया जाएगा. इससे पता चलेगा कि बिना सैलरी के भी देश की अर्थव्यवस्था और परिवारों को चलाने में महिलाओं की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी ज्यादा है. इस नए सर्वे में रोजगार की कमी या स्किल्स के हिसाब से काम न मिलने (अंडर-एम्प्लॉयमेंट) जैसी स्थितियों को बेहतर ढंग से मापने के लिए भी अतिरिक्त सवाल शामिल किए जाएंगे.

कब से शुरू होगा नया सर्वे?

ये प्रस्ताव उस कॉन्सेप्ट नोट का हिस्सा हैं जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने शुक्रवार को जारी किया था. ये तब लागू होंगे जब 2027-28 का नया सर्वे चक्र शुरू होगा. अभी दो साल का सर्वे चक्र चल रहा है, जिसे 'पैनल 5' कहा जाता है. यह दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगा. इसके बाद 2027-28 के लिए एक नया सर्वे साइकिल 'पैनल 6' लागू होगा. इसी नए चक्र से प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अवैतनिक (Unpaid) काम का डेटा आधिकारिक रूप से मुख्य सर्वे का हिस्सा बनेगा.

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