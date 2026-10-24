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हिंदी न्यूज़बिजनेस40,000 टन डीजल से लबालब भरा टैंकर, रूसी डीजल की पहली खेप अमेरिका रवाना

40,000 टन डीजल से लबालब भरा टैंकर, रूसी डीजल की पहली खेप अमेरिका रवाना

ट्रंप-पुतिन डील के तहत रूस से 40,000 टन डीजल लेकर पहला डीजल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है. घरेलू बाजार में कीमतों को काबू करने के लिए अमेरिका ने रूसी डीजल पर पाबंदी हटाई.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Oct 2026 10:21 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत  रूस से 40,000 टन डीजल (लगभग 3 लाख बैरल) लेकर पहला तेल टैंकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका है.

क्रेमलिन और वैश्विक शिपिंग और कमोडिटी इंटेलिजेंस डेटा (LSEG और Kpler) ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि माल्टा के झंडे वाला टैंकर 'Agioi Fanendes' रूस के बाल्टिक सागर स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह से ईंधन लेकर निकला है. अटलांटिक महासागर के रास्ते यह टैंकर 40,000 टन अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल लोड कर न्यूयॉर्क के रास्ते आगे बढ़ रहा है और इसके 7 नवंबर 2026 तक अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है.

अमेरिका ने रूस से हटाई पाबंदी

साल 2023 के बाद यह पहला मौका है, जब रूस फिर से अमेरिका के लिए डीजल भेज रहा है. यूक्रेन पर हमले के विरोध में अमेरिका ने जुलाई 2023 में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिया था. इसी साल फरवरी के महीने में यूरोपीय यूनियन ने भी रूस से ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बदले ये तुर्की, ब्राजील और अफ्रीकी देशों डीजल मंगाने लगे. वहीं, रूस ने भी इसी साल जुलाई में घरेलू रिफाइनरियों पर संकट को देखते हुए अपने डीजल निर्यात पर रोक लगा दी थी.

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
America RUSSIA
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