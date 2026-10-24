40,000 टन डीजल से लबालब भरा टैंकर, रूसी डीजल की पहली खेप अमेरिका रवाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत रूस से 40,000 टन डीजल (लगभग 3 लाख बैरल) लेकर पहला तेल टैंकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका है.

क्रेमलिन और वैश्विक शिपिंग और कमोडिटी इंटेलिजेंस डेटा (LSEG और Kpler) ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि माल्टा के झंडे वाला टैंकर 'Agioi Fanendes' रूस के बाल्टिक सागर स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह से ईंधन लेकर निकला है. अटलांटिक महासागर के रास्ते यह टैंकर 40,000 टन अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल लोड कर न्यूयॉर्क के रास्ते आगे बढ़ रहा है और इसके 7 नवंबर 2026 तक अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है.

अमेरिका ने रूस से हटाई पाबंदी

साल 2023 के बाद यह पहला मौका है, जब रूस फिर से अमेरिका के लिए डीजल भेज रहा है. यूक्रेन पर हमले के विरोध में अमेरिका ने जुलाई 2023 में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिया था. इसी साल फरवरी के महीने में यूरोपीय यूनियन ने भी रूस से ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बदले ये तुर्की, ब्राजील और अफ्रीकी देशों डीजल मंगाने लगे. वहीं, रूस ने भी इसी साल जुलाई में घरेलू रिफाइनरियों पर संकट को देखते हुए अपने डीजल निर्यात पर रोक लगा दी थी.