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हिंदी न्यूज़बिजनेसनई हड़ताल का ऐलान, सरकारी ड्राइवर्स सैलरी बढ़ाने पर अड़े, मचा हड़कंप

नई हड़ताल का ऐलान, सरकारी ड्राइवर्स सैलरी बढ़ाने पर अड़े, मचा हड़कंप

कर्नाटक में आज से हेल्थ सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. राज्य में एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. यह लोग लंबे वक्त से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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108 आरोग्य कवच एम्बुलेंस सेवा के करीब 3 हजार ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों ने कर्नाटक में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. ये लोग लंबे वक्त से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सभी ने बुधवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है. 

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पिछले दौर की बातचीत विफल होने के बाद कर्मचारियों ने यह सख्त कदम उठाया है. राज्य सरकार और GVK EMRI के बीच वेतन संशोधन के वादों को पूरा न किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे.

ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों के इस फैसले से राज्य की मुख्य मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. एसोसिएशन के सदस्य परमशिवा ने मीडिया को बताया है, ''सरकार ने पिछली बातचीत के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए. उस वक्त भी हमने हड़ताल का ऐलान किया था. सरकार को अब तक संशोधित वेतन फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अब हमें पता चला है कि सरकार ने ऐसा न करने का फैसला किया है.''

 

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Salary Hike Karnataka News
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