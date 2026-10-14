नई हड़ताल का ऐलान, सरकारी ड्राइवर्स सैलरी बढ़ाने पर अड़े, मचा हड़कंप

108 आरोग्य कवच एम्बुलेंस सेवा के करीब 3 हजार ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों ने कर्नाटक में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. ये लोग लंबे वक्त से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सभी ने बुधवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पिछले दौर की बातचीत विफल होने के बाद कर्मचारियों ने यह सख्त कदम उठाया है. राज्य सरकार और GVK EMRI के बीच वेतन संशोधन के वादों को पूरा न किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे.

ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों के इस फैसले से राज्य की मुख्य मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. एसोसिएशन के सदस्य परमशिवा ने मीडिया को बताया है, ''सरकार ने पिछली बातचीत के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए. उस वक्त भी हमने हड़ताल का ऐलान किया था. सरकार को अब तक संशोधित वेतन फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अब हमें पता चला है कि सरकार ने ऐसा न करने का फैसला किया है.''