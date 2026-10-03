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हिंदी न्यूज़बिजनेस25 अक्टूबर से 265 Flights रद्द, मुंबई एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सावधान

25 अक्टूबर से 265 Flights रद्द, मुंबई एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सावधान

मुंबई एयरपोर्ट से 25 अक्तूबर साल 2026 से 265 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से हटाई जा सकती हैं. टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के कारण टर्मिनल-2 में घरेलू उड़ानों के लिए जगह बनाई जाएगी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 03 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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मुंबई एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अक्तूबर के आखिर में फ्लाइट ऑपरेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास की तैयारी के कारण करीब 265 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना सामने आई है. यह बदलाव 25 अक्तूबर से लागू होने की बात कही गई है.

इस बदलाव असर मुंबई से अलग-अलग देशों के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के साथ कई एयरलाइंस पर भी पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में मुंबाई से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बदलाव से जुड़ी जानकारी आपके लिए अहम है. 

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टर्मिनल-1 के पुनर्विकास की वजह से बदलेगा ऑपरेशन

मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली मुंबई इंटरनेश्नल एरपोर्ट  (MIAL) ने 46 एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती के संबंध में जानकारी दी है. फिलहाल मुंबई के टर्मिनल-2 से हर सप्ताह करीब 770 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं. प्रस्ताव के तहत इनमें से 265 उड़ानों को अस्थायी तौर पर हटाया जा सकता है.
इसका मुख्य कारण टर्मिनल-1 का आगामी पुनर्विकास है. टर्मिनल-1 का इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों के लिए होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल-2 से संचालित होती हैं.

T2 की खाली जगह घरेलू उड़ानों के लिए होगी इस्तेमाल

योजना के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के कुछ स्लॉट हटने के बाद टर्मिनल-2 में उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल घरेलू एयरलाइंस के लिए किया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि टर्मिनल-1 से स्थानांतरित होने वाले यात्रियों को टर्मिनल-2 में समा योजित किया जा सके.
MIAL के अनुसार, इस बदलाव के जरिए हर साल करीब 50 लाख घरेलू यात्रियों के ट्रैफिक को संभालने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए चेक-इन काउंटर, बैगेज बेल्ट और बोर्डिंग गेट जैसी सुविधाओं को घरेलू ऑपरेटरों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

IndiGo और एयर  इंडिया पर भी पड़ेगा असर

प्रस्तावित कटौती का असर कई बड़ी एयरलाइंस पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई से IndiGo की 224 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 74 उड़ानों पर असर पड़ेगा. वहीं एयर इंडिया की 100 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में से 33 उड़ानों को कम करने की योजना है.

इसके अलावा आकासा एयर की 11, एयर इंडिया एक्सपरेस की 7 और स्पाइसजेट की 5 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कमी की जा सकती है. इतिहाद एयरवेज और एमिरेस्स की भी 10-10 साप्ताहिक सेवाओं पर असर पड़ने की जानकारी सामने आई है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर भी विवाद

मुंबई एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट की ओर स्थानांतरित करने को लेकर एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर के बीच मतभेद भी सामने आए हैं. एयरलाइंस ने मांग और कनेक्टिविटी समेत कई व्यावहारिक मुद्दों पर चिंता जताई है. अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के संगठन IATA ने भी इस प्रक्रिया को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की थी.

संगठन का कहना है कि इतने बड़े बदलाव के लिए एयरलाइंस समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ स्पष्ट और सहमति आधारित योजना जरूरी है. टर्मिनल-1 का पुनर्विकास जनवरी साल 2027 से शुरू होने की योजना है. ऐसे में आने वाले महीनों में मुंबई और नवी मुबंई एयरपोर्ट के बीच उड़ानों के संचालन में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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