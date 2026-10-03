एलन मस्क का 4 बच्चों की मां से हुआ ब्रेकअप, पार्टनर शिवोन ने लिखी लंबी पोस्ट

एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के रिश्ते को लेकर अचानक बड़ा खुलासा सामने आया है. न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव शिवॉन ज़िलिस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए बताया है कि मस्क ने उनके साथ रिश्ता अचानक खत्म कर दिया है.

खास बात ये है कि इसके कुछ ही दिन पहले दोनों के बीच प्यार भरी बातचीत हुई थी. यहां से जानें एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के ब्रेकअप का कारण और देखें शिवॉन की पोस्ट.

‘एक हफ्ते में सब बदल गया’

शिवॉन ने एक्स पर लिखा कि किसी ऐसे रिश्ते से बाहर आना बेहद मुश्किल है, जिसमें कुछ समय पहले तक प्यार मौजूद था. उनके मुताबिक, उन्हें इस बदलाव के लिए पहले से कोई संकेत नहीं मिला था. उन्होंने ये भी कहा कि वह इस रिश्ते के खत्म होने से आहत हैं, लेकिन मस्क के लिए उनके मन में अभी भी गहरी परवाह है.

शिवॉन ने अपने पोस्ट में बताया कि वो चाहती थीं कि मस्क को उनके साथ शांति, स्थिरता और अपनापन महसूस हो. उन्होंने अपने परिवार को मस्क के लिए एक ऐसी जगह बताया, जहां खुशी और सुकून का माहौल रहता था.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

रिश्ते के साथ चार बच्चों की जिम्मेदारी भी साझा

एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के चार बच्चे हैं, दोनों के जुड़वां बच्चे स्ट्राइडर और एज़्योर साल 2021 में पैदा हुए थे. इसके बाद 2024 में उनकी बेटी आर्केडिया और 2025 में बेटे सेल्डन लाइकर्गस के जन्म की जानकारी सामने आई.

शिवॉन ने अपने पोस्ट में बच्चों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बताया. उन्होंने कहा कि रिश्ते के खत्म होने के बावजूद वह चाहती हैं कि दोनों आगे भी अच्छे दोस्त और सह-अभिभावक बने रहें.

ब्रेकअप से पहले हुई थी प्यार भरी बातचीत

शिवॉन ने मस्क के साथ अपनी हाल की बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. रिपोर्टों के मुताबिक, 24 सितंबर को हुई बातचीत में दोनों ने एक-दूसरे के प्रति प्यार जाहिर किया था. मस्क ने एक डिनर से जुड़ी बात भी शिवॉन से साझा की थी और कहा था कि अगर उन्हें पहले पता होता कि पार्टनर को साथ लाया जा सकता है, तो वह उन्हें भी बुलाते.

इसके कुछ ही समय बाद रिश्ते के खत्म होने की बात सामने आई, यह बदलाव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मस्क अब एक्स पर शिवॉन को फॉलो नहीं कर रहे थे.

मस्क की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं

शिवॉन के पोस्ट के बाद एलन मस्क की ओर से इस ब्रेकअप पर सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आया है. शिवॉन ने हालांकि अपने संदेश में मस्क के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह उनकी खुशी की कामना करती रहेंगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि दोनों के बीच निजी रिश्ता होने के साथ-साथ चार बच्चों की साझा जिम्मेदारी भी है. अब शिवॉन ने साफ संकेत दिया है कि रोमांटिक रिश्ता खत्म होने के बावजूद वह बच्चों की परवरिश में मस्क के साथ सहयोग बनाए रखना चाहती हैं.

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