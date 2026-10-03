Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएलन मस्क का 4 बच्चों की मां से हुआ ब्रेकअप, पार्टनर शिवोन ने लिखी लंबी पोस्ट

एलन मस्क का 4 बच्चों की मां से हुआ ब्रेकअप, पार्टनर शिवोन ने लिखी लंबी पोस्ट

एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के रिश्ते में अचानक दरार की खबर सामने आई है. शिवॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदल गया. दोनों के चार बच्चे हैं और वे को-पेरेंटिंग जारी रखेंगे.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 03 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के रिश्ते को लेकर अचानक बड़ा खुलासा सामने आया है. न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव शिवॉन ज़िलिस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए बताया है कि मस्क ने उनके साथ रिश्ता अचानक खत्म कर दिया है.

खास बात ये है कि इसके कुछ ही दिन पहले दोनों के बीच प्यार भरी बातचीत हुई थी. यहां से जानें एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के ब्रेकअप का कारण और देखें शिवॉन की पोस्ट.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
बिजनेस
सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव
सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव
बिजनेस
3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट
3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट
बिजनेस
आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट
आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट

एक हफ्ते में सब बदल गया’

शिवॉन ने एक्स पर लिखा कि किसी ऐसे रिश्ते से बाहर आना बेहद मुश्किल है, जिसमें कुछ समय पहले तक प्यार मौजूद था. उनके मुताबिक, उन्हें इस बदलाव के लिए पहले से कोई संकेत नहीं मिला था. उन्होंने ये भी कहा कि वह इस रिश्ते के खत्म होने से आहत हैं, लेकिन मस्क के लिए उनके मन में अभी भी गहरी परवाह है.

शिवॉन ने अपने पोस्ट में बताया कि वो चाहती थीं कि मस्क को उनके साथ शांति, स्थिरता और अपनापन महसूस हो. उन्होंने अपने परिवार को मस्क के लिए एक ऐसी जगह बताया, जहां खुशी और सुकून का माहौल रहता था.

रिश्ते के साथ चार बच्चों की जिम्मेदारी भी साझा

एलन मस्क और शिवॉन ज़िलिस के चार बच्चे हैं, दोनों के जुड़वां बच्चे स्ट्राइडर और एज़्योर साल 2021 में पैदा हुए थे. इसके बाद 2024 में उनकी बेटी आर्केडिया और 2025 में बेटे सेल्डन लाइकर्गस के जन्म की जानकारी सामने आई.

शिवॉन ने अपने पोस्ट में बच्चों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बताया. उन्होंने कहा कि रिश्ते के खत्म होने के बावजूद वह चाहती हैं कि दोनों आगे भी अच्छे दोस्त और सह-अभिभावक बने रहें.

ब्रेकअप से पहले हुई थी प्यार भरी बातचीत

शिवॉन ने मस्क के साथ अपनी हाल की बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. रिपोर्टों के मुताबिक, 24 सितंबर को हुई बातचीत में दोनों ने एक-दूसरे के प्रति प्यार जाहिर किया था. मस्क ने एक डिनर से जुड़ी बात भी शिवॉन से साझा की थी और कहा था कि अगर उन्हें पहले पता होता कि पार्टनर को साथ लाया जा सकता है, तो वह उन्हें भी बुलाते.

इसके कुछ ही समय बाद रिश्ते के खत्म होने की बात सामने आई, यह बदलाव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मस्क अब एक्स पर शिवॉन को फॉलो नहीं कर रहे थे.

मस्क की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं

शिवॉन के पोस्ट के बाद एलन मस्क की ओर से इस ब्रेकअप पर सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आया है. शिवॉन ने हालांकि अपने संदेश में मस्क के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह उनकी खुशी की कामना करती रहेंगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि दोनों के बीच निजी रिश्ता होने के साथ-साथ चार बच्चों की साझा जिम्मेदारी भी है. अब शिवॉन ने साफ संकेत दिया है कि रोमांटिक रिश्ता खत्म होने के बावजूद वह बच्चों की परवरिश में मस्क के साथ सहयोग बनाए रखना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें- 2BHK का किराया 70000 और डिपॉजिट 4 लाख, बेंगलुरु में किराए ने तोड़ा रिकॉर्ड

यह भी देखें-

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Breakup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
बिजनेस
सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव
सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव
बिजनेस
3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट
3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट
बिजनेस
आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट
आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
बॉलीवुड
सलमान खान की 'मातृभूमि' को सरकार से मिली क्लियरेंस, जानें- किस तारीख को हो सकती है रिलीज?
सलमान की 'मातृभूमि' की रिलीज पर बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
इंडिया
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
विश्व
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
जनरल नॉलेज
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
एग्रीकल्चर
धान की जगह दूसरी फसल उगाएं, सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़
धान की जगह दूसरी फसल उगाएं, सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget