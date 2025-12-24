साल का आखिरी आईपीओ लाने जा रही है हेल्थकेयर सेक्टर की यह कंपनी, जानें कब से लगा सकेंगे बोली?

Modern Diagnostic & Research Centre Limited IPO: हेल्थकेयर और डायग्नोस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी मॉर्डन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर (Modern Diagnostic & Research Centre Limited IPO) अपना आईपीओ लाने जा रही है. यह इस साल का आखिरी आईपीओ होगा. यह 36.89 करोड़ का बुक बिल्ट इश्यू है.

यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है. मॉर्डन डायग्नोस्टिक 31 दिसंबर को अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसके लिए निवेशक 2 जनवरी 2026 तक बोली लगाई जा सकेगी. आईपीओ के तहत शेयर अलॉटमेंट 5 जनवरी 2026 को होने की उम्मीद है. जबकि बीएसई और एनएसई पर कंपनी के स्टॉक 7 जनवरी 2026 को लिस्ट हो सकते हैं.

कितना है प्राइस बैंड?

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर तय किया है. एक लॉट में 1600 शेयर होंगे. रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी कि 3200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इसके लिए कम से कम 2.88 लाख रुपये निवेश करना होगा. मॉर्डन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के आईपीओ में HNI निवेशकों के लिए कम से कम 3 लॉट रिजर्व किए गए हैं.

क्या करती है कंपनी?

डायग्नोस्टिक सर्विस देने वाली कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर फॉरेंसिक पैथोलॉजी, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जैसे सेगमेंट्स में टेस्ट की सुविधा मुहैया कराती है. कंपनी रेडियोलॉजी सर्विस भी देती है. इनमें X-Ray से लेकर अल्ट्रासाउंड, CT Scan, MRI, मैमोग्राफी शामिल हैं. देश भर के 8 राज्यों में इसके 21 सेंटर हैं. इनमें से 17 लेबोरेट्री और चार डायग्नोस्टिक सेंटर हैं. 1985 में शुरू की गई यह डायग्नोस्टिक चेन मेडिकल टेस्ट की सुविधा के जरिए बीमारी की पहचान करने में विशेषज्ञता रखती है.

किस काम में होगा रकम का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर और प्रयोगशालाओं के लिए मेडिकल इक्वीपमेंट खरीदने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, पहले लिए गए कर्ज का भुगतान करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी.

