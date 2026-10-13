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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI पर चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टला, सरकार का बड़ा ऐलान

UPI पर चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टला, सरकार का बड़ा ऐलान

NPCI ने 2 हजार से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने के फैसले को दीवाली के बाद तक टाल दिया है. यह चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होना था.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 02:23 PM (IST)
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यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले को फिलहाल दीवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है. सरकार ने यह फैसला त्योहारी सीजन के मद्देनजर लिया है. व्यापारी लगातार सरकार से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले को टालने की मांग कर रहे थे. यह फैसला 15 अक्टूबर को लागू होने वाला था.

दरअसल, NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑप इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि NPCI ने चुनिंदा मर्चेंट ट्राजैंक्शन पर MDR लागू करने के फैसले को दीवाली के बाद तक टाल दिया गया है. यानी 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर जो MDR 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला था, उसे अभी दीवाली के बाद तक टाल दिया गया है. फिलहाल इस फैसले से जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को काफी राहत मिल सकती है.

2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगना था MDR 

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई के जरिए करने पर कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का चार्ज लगाने की बात थी. यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकान से 2000 से ज्यादा का सामान खरीदता है और उसकी पेमेंट यूपीआई के जरिए करता है, तो उसपर चार्ज लागू होता, लेकिन ये चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार यानी मर्चेंट को ही देना था. यानी ग्राहक अगर 4000 का भी सामान खरीदता है तो उसे केवल 4000 रुपये चुकाने थे, लेकिन उसपर जो चार्ज लगता उसे दुकानदार को देना था. 

इन जगहों पर 5 रुपये का चार्ज लगना था 

बता दें कि टेलीकॉम, बीमा, रेलवे और ईंधन जैसी कुछ कैटेगरी में 2 हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन इस चार्ज को भी ग्राहक से नहीं वसूला जा सकता था, ये चार्ज भी मर्चेंट को ही देना था. 

अब कब लागू होगा नियम?

जानकारी के मुताबिक, MDR लागू करने की तारीख जो15 अक्टूबर थी, उसे अब दीवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है. वहीं इसकी नई तारीख की घोषणा भी बाद में किए जाने की बात सामने आई है. इसलिए ये कहना मुश्किल है कि चार्ज पूरी तरह से रद्द हो गया है या फिर जनवरी 2027 से लागू होगा.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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