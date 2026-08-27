LPG के नए कनेक्शन पर कब तक बैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स कब से लेंगे नई बुकिंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भू-राजनीतिक तनाव से भारत ने अमेरिकी एलपीजी-एलएनजी आयात बढ़ाया.

अमेरिकी आयात से आपूर्ति स्थिर, पर नए कनेक्शन निलंबित हैं.

रोक अस्थायी है, e-KYC बाद नए कनेक्शन जारी होंगे: सरकार.

घरेलू एलपीजी कीमतें स्थिर; वाणिज्यिक सिलेंडर आज सस्ता हुआ है.

अमेरिका-ईरान के बीच जंग, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत ने अब अमेरिका से एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की खरीदारी शुरू कर दी है.

जुलाई में भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड 8.9 लाख टन एलपीजी का आयात किया, जो अगस्त में 6.2 लाख टन रही. इसका मतलब यह है देश में एलपीजी की सप्लाई लगातार बनी हुई है, भले ही खाड़ी देशों (यूएई, कतर, सऊदी अरब) से आयात में कमी आई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सप्लाई में कोई कमी नहीं है, तो नए कनेक्शन की बुकिंग पर अब तक रोक क्यों लगी है?

कब से मिलेगा नया कनेक्शन?

देश में नए घरेलू एलपीजी (LPG) कनेक्शन जारी करने पर मार्च 2026 से ही तेल कंपनियों द्वारा अस्थायी रोक (बैन) लगी हुई है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर अपना जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर कहा है, ''मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए फिलहाल नए कनेक्शन के जारी होने पर रोक लगी हुई है. डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी मौजूदा उपभोक्ताओं को रिफिल सप्लाई देने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि जरूरी सेवाएं बाधित न हो.''

सरकार ने इसे अस्थायी कदम बताया और साथ में यह भी कहा कि स्थिति सुधरने के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे. तेल कंपनियों के सूत्रों के अनुसार, सरकार का अभी पूरा फोकस देशभर में चल रहे अनिवार्य e-KYC वेरिफिकेशन और डुप्लीकेट/फर्जी कनेक्शनों को सिस्टम से हटाने पर है. इसके बाद ही नए कनेक्शनों के लिए पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा, जिसमें अभी कुछ महीनों का समय और लग सकता है.

आज LPG की कीमत

आज 27 अगस्त, गुरुवार को भारतीय तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं, इस महीने की शुरुआत (1 अगस्त) में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 194 से 200 रुपये तक की बड़ी कटौती की गई थी, जिससे रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकों को बड़ी राहत मिली है.

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत दिल्ली 942.00 रुपये 2,738.00 रुपये मुंबई 941.50 रुपये 2,691.50 रुपये कोलकाता 968.00 रुपये 2,872.50 रुपये चेन्नई 957.50 रुपये 2,906.00 रुपये बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,821.00 रुपये पटना 1,031.50 रुपये 3,018.00 रुपये देहरादून 961.00 रुपये 2,791.00 रुपये भोपाल 947.50 रुपये 2,743.00 रुपये ईटानगर 1,007.50 रुपये 2,996.50 रुपये

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