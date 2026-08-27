Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG के नए कनेक्शन पर कब तक बैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स कब से लेंगे नई बुकिंग?

LPG के नए कनेक्शन पर कब तक बैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स कब से लेंगे नई बुकिंग?

भारत का अमेरिका से एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) का आयात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है, जो कुल आयात का 73% से भी ज्यादा हो गया है. बावजूद इसके देश में एलपीजी के नए कनेक्शन पर रोक लगी हुई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 27 Aug 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भू-राजनीतिक तनाव से भारत ने अमेरिकी एलपीजी-एलएनजी आयात बढ़ाया.
  • अमेरिकी आयात से आपूर्ति स्थिर, पर नए कनेक्शन निलंबित हैं.
  • रोक अस्थायी है, e-KYC बाद नए कनेक्शन जारी होंगे: सरकार.
  • घरेलू एलपीजी कीमतें स्थिर; वाणिज्यिक सिलेंडर आज सस्ता हुआ है.

अमेरिका-ईरान के बीच जंग, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत ने अब अमेरिका से एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की खरीदारी शुरू कर दी है.

जुलाई में भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड 8.9 लाख टन एलपीजी का आयात किया, जो अगस्त में 6.2 लाख टन रही. इसका मतलब यह है देश में एलपीजी की सप्लाई लगातार बनी हुई है, भले ही खाड़ी देशों (यूएई, कतर, सऊदी अरब) से आयात में कमी आई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सप्लाई में कोई कमी नहीं है, तो नए कनेक्शन की बुकिंग पर अब तक रोक क्यों लगी है?

कब से मिलेगा नया कनेक्शन?

देश में नए घरेलू एलपीजी (LPG) कनेक्शन जारी करने पर मार्च 2026 से ही तेल कंपनियों द्वारा अस्थायी रोक (बैन) लगी हुई है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर अपना जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर कहा है, ''मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए फिलहाल नए कनेक्शन के जारी होने पर रोक लगी हुई है. डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी मौजूदा उपभोक्ताओं को रिफिल सप्लाई देने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि जरूरी सेवाएं बाधित न हो.''

सरकार ने इसे अस्थायी कदम बताया और साथ में यह भी कहा कि स्थिति सुधरने के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे. तेल कंपनियों के सूत्रों के अनुसार,  सरकार का अभी पूरा फोकस देशभर में चल रहे अनिवार्य e-KYC वेरिफिकेशन और  डुप्लीकेट/फर्जी कनेक्शनों को सिस्टम से हटाने पर है. इसके बाद ही नए कनेक्शनों के लिए पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा, जिसमें अभी कुछ महीनों का समय और लग सकता है.  

आज LPG की कीमत

आज 27 अगस्त, गुरुवार को भारतीय तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं, इस महीने की शुरुआत  (1 अगस्त) में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 194 से 200 रुपये तक की बड़ी कटौती की गई थी, जिससे रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकों को बड़ी राहत मिली है. 

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपये 2,738.00 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,691.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,872.50 रुपये
चेन्नई  957.50 रुपये  2,906.00 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,821.00 रुपये
पटना  1,031.50 रुपये  3,018.00 रुपये
देहरादून 961.00 रुपये 2,791.00 रुपये
भोपाल 947.50 रुपये 2,743.00 रुपये
ईटानगर 1,007.50 रुपये 2,996.50 रुपये

ये भी पढ़ें:

राखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
New Lpg Connection LPG Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG के नए कनेक्शन पर कब तक बैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स कब से लेंगे नई बुकिंग?
LPG के नए कनेक्शन पर कब तक बैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स कब से लेंगे नई बुकिंग?
बिजनेस
राखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत
राखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत
बिजनेस
Instagram-Facebook पर लगी रोक, अब दिनभर सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे बच्चे
Instagram-Facebook पर लगी रोक, अब दिनभर सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे बच्चे
बिजनेस
YouTube से करते हैं कमाई? अब बस 4 दिन हैं आपके पास, निपटा लें ये जरूरी काम
YouTube से करते हैं कमाई? अब बस 4 दिन हैं आपके पास, निपटा लें ये जरूरी काम
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
क्रिकेट
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget