राखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं. उस दौरान सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
ईरान पर अमेरिका के नए कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है. IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की इस ताजा घटनाक्रम पर नजर बरकरार है. कच्चे तेल की कीमतों में इस गिरावट को देखते हुए देश में आम उपभोक्ताओं के मन में भी अब सवाल है कि क्या इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे?
क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल-डीजल के रेट?
बता दें कि कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अभी हाल-फिलहाल में गिरावट की संभावना कम है. इसकी पहली वजह यह है कि पिछले महीनों में अमेरिका-ईरान में तनाव चरम पर पहुंचने के दौरान तेल कंपनियों ने घरेलू खुदरा कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा था. उस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ जनता पर न डालकर तेल कंपनियों ने खुद घाटे की भरपाई की. अब ये इसी पुराने घाटे की भरपाई कर रही हैं. इसी अनिश्चितता के कारण तेल कंपनियां जल्दबाजी में कीमतें नहीं घटा रहीं.
आज पेट्रोल-डीजल की कीमत
देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. भारत में फ्यूल रेट 25 मई से नहीं बदले गए हैं. उस दौरान दिन सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.31 रुपये
|97.97 रुपये
|कोलकाता
|113.51 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.78 रुपये
|99.56 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|103.82 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
|जयपुर
|112.66 रुपये
|97.78 रुपये
|भुवनेश्वर
|103.19 रुपये
|100.68 रुपये
|बेंगलुरु
|110.82 रुपये
|98.77 रुपये
क्यों अलग-अलग शहरों में रेट में है भिन्नता?
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