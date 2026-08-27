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हिंदी न्यूज़बिजनेसराखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत

राखी से पहले क्या कम हुए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आज 1 लीटर की ताजा कीमत

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं. उस दौरान सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 27 Aug 2026 07:08 AM (IST)
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ईरान पर अमेरिका के नए कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है. IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की इस ताजा घटनाक्रम पर नजर बरकरार है. कच्चे तेल की कीमतों में इस गिरावट को देखते हुए देश में आम उपभोक्ताओं के मन में भी अब सवाल है कि क्या इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? 

क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल-डीजल के रेट? 

बता दें कि कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अभी हाल-फिलहाल में गिरावट की संभावना कम है. इसकी पहली वजह यह है कि पिछले महीनों में अमेरिका-ईरान में तनाव चरम पर पहुंचने के दौरान तेल कंपनियों ने घरेलू खुदरा कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा था. उस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ जनता पर न डालकर तेल कंपनियों ने खुद घाटे की भरपाई की. अब ये इसी पुराने घाटे की भरपाई कर रही हैं. इसी अनिश्चितता के कारण तेल कंपनियां जल्दबाजी में कीमतें नहीं घटा रहीं.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. भारत में फ्यूल रेट 25 मई से नहीं बदले गए हैं. उस दौरान दिन सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
जयपुर  112.66 रुपये  97.78 रुपये
भुवनेश्वर 103.19 रुपये 100.68 रुपये
बेंगलुरु 110.82 रुपये  98.77 रुपये

क्यों अलग-अलग शहरों में रेट में है भिन्नता?

पेट्रोल और डीजल की आखिरी रिटेल कीमत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। अलग-अलग राज्यों में टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं, इसलिए अलग-अलग शहरों में ग्राहकों को एक ही तरह के ईंधन के लिए अलग-अलग कीमतें चुकानी पड़ती हैं। टैक्स के अलावा, ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, स्थानीय बाज़ार की स्थितियां और ईंधन की कीमत तय करने वाले दूसरे कारक भी पेट्रोल पंप पर ली जाने वाली आखिरी कीमत पर असर डालते हैं।
 
देश में पेट्रोल और डीजल की आखिरी रिटेल कीमतें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स के चलते भिन्न होती हैं. जब आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसमें से लगभग 40% से 45% हिस्सा केवल टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के पास जाता है. इसके अलावा, तेल रिफाइनरियों की लागत, ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, स्थानीय बाजार की स्थितियां भी ईंधन की कीमत तय करने वाले दूसरे कारकों में से हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Rate Today
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