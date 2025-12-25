नुवामा की रिपोर्ट ने बढ़ाया जोश, 40% तक उड़ान भर सकता है यह शेयर! जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stocks To Buy: ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है. कंपनी के शेयरों को नुवामा ने Buy रेटिंग दी है और 2,500 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. जो बुधवार के कारोबारी दिन के बंद भाव के मुकाबले करीब 38 फीसदी तक की संभावित बढ़त को दिखाता है.

नॉलेज मरीन के शेयर नवंबर 2024 में एसएमई प्लेटफॉर्म से मेनबोर्ड पर माइग्रेट हुए थे. इसके बाद यह पहली बार है जब किसी ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के शेयरों को Buy रेटिंग दी है.

मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, नुवामा को कंपनी के बिजनेस और आगे की ग्रोथ संभावनाओं को लेकर भरोसा है. बतौर नुवामा रिपोर्ट, इस समय देश का मैरीटाइम और इनलैंड वॉटरवेज सेक्टर बदलाव के दौर से गुजर रहा है. जिससे इस सेक्टर की कंपनियों को लाभ मिल सकता हैं. आइए जानते हैं, ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के ग्रोथ को लेकर क्या राय दी हैं?

नुवामा की रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, बंदरगाहों को और बड़ा बनाने और देश के अंदर जलमार्गों को बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही हैं. जिसका सीधा फायदा इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को मिल सकता है. साथ ही नॉलेज मरीन कंपनी का ऑर्डर विन रेट करीब 50 फीसदी है.

नुवामा ने बताया कि, कंपनी का EBITDA मार्जिन डिलीवर 35 से 40 फीसदी के बीच है. यह आंकड़ा इस सेक्टर में मजबूत स्थिति को दिखाता है. साथ ही कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी डायवर्सिफाइड है. कंपनी की ओर से ड्रेजिंग, शिपबिल्डिंग और दूसरी मरीन सर्विस दी जाती हैं.

बुधवार को शेयरों का हाल

बीएसई पर बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को कंपनी के शेयर 4.64 फीसदी या 80.70 रुपये की तेजी के साथ 1818.40 रुपये पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 1965 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं लो लेवल के दौरान शेयर 632.50 रुपये पर पहुंच गए थे.

नुवामा ने जताई तेज ग्रोथ की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की मजबूत विजिबिलिटी की बात कही है. नुवामा का अनुमान है कि, वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 58 फीसदी सीएजीआर, EBITDA 62 प्रतिशत सीएजीआर और नेट प्रॉफिट 71 फीसदी सीएजीआर तक रह सकती है. साथ ही अगले तीन सालों में कंपनी की ऑर्डर बुक भी 42 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

