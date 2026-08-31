Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा

कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा

टिम कुक ने Apple से बतौर CEO इस्तीफा दे दिया है, अब वो कंपनी में एग्जिक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका संभालेंगे. इसी बीच आइये जानते हैं टिम कुक की नेटवर्थ कितनी है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 31 Aug 2026 11:45 PM (IST)
Preferred Sources

Apple के CEO के तौर पर करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले टिम कुक अब इस पद पर नहीं रहेंगे. 31 अगस्त 2026 को उनका CEO के तौर पर आखिरी दिन था. लेकिन, टिम कुक Apple से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं. वो कंपनी में एक्जीक्यूटिव चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, 1 सितंबर से जॉन टर्नस Apple के नए CEO होंगे. इसी बीच आइये जानते हैं टिम कुक की नेटवर्थ क्या है.

क्या है टिम कुक की नेटवर्थ?

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टिम कुक की कुल नेटवर्थ करीब 3 अरब डॉलर है. भारतीय रुपये में ये रकम करीब 26 हजार करोड़ रुपये के बराबर है. उनकी सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा Apple से मिले शेयर, वेतन और दूसरे पेमेंट से जुड़ा है.

टिम कुक के पास Apple के 30 लाख से ज्यादा शेयर हैं. कंपनी के शेयर की कीमत में बदलाव के साथ उनकी कुल संपत्ति का अनुमान भी बदलता रहता है. इसलिए उनकी नेटवर्थ की रकम समय के साथ ऊपर नीचे हो सकती है.

यह भी पढ़े :Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट

15 साल तक संभाली Apple की कमान

टिम कुक ने अगस्त 2011 में Apple के CEO का पद संभाला था. उन्होंने कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के बाद ये जिम्मेदारी संभाली. कुक के जिम्मेदारी में Apple ने iPhone के साथ Apple Watch, AirPods और अपनी अलग-अलग सेवाओं के कारोबार को भी आगे बढ़ाया.

उनके कार्यकाल में Apple दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वैल्यू वाली टेक कंपनियों में शामिल रहा. कुक कंपनी के कारोबार के साथ साथ सप्लाई चेन और दूसरे अहम मामलों को संभालने के लिए भी जाने जाते हैं.

कौन बनेगा Apple का नया CEO

Apple ने अप्रैल 2026 में नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की थी. कंपनी के मुताबिक, जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से Apple के CEO का पद संभालेंगे. टर्नस अभी कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं.

टिम कुक अब एग्जिक्युटिव चेयरमैन के तौर पर Apple से जुड़े रहेंगे. इस भूमिका में वो कंपनी के बोर्ड और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे. साथ ही, अपने अनुभव के जरिए Apple की आगे की रणनीति में भी योगदान देते रहेंगे.

यह भी पढ़े : तलाक के बाद कौन भरता है ज्वॉइंट लोन? घर खरीदने से पहले जान लें यह नियम

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
Tim Cook Apple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा
कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा
बिजनेस
Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट
Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट
बिजनेस
FD पर नहीं घटेगा ब्याज, अब बैंक से लोन लेने वालों पर बढ़ेगा दबाव
FD पर नहीं घटेगा ब्याज, अब बैंक से लोन लेने वालों पर बढ़ेगा दबाव
बिजनेस
Explained: GDP 7.8% बढ़ी, लेकिन आपकी जेब पर क्या होगा असर? जानिए पूरा हिसाब
Explained: GDP 7.8% बढ़ी, लेकिन आपकी जेब पर क्या होगा असर? जानिए पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
नेपाल में 903 मौतें... China पर क्यों उठ रहे बड़े सवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
एंटी-कंवर्जन बिल पर बैकफुट पर गोवा सरकार, विरोध के बाद लिया बड़ा फैसला
एंटी-कंवर्जन बिल पर बैकफुट पर गोवा सरकार, विरोध के बाद लिया बड़ा फैसला
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget