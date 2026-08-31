कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा
टिम कुक ने Apple से बतौर CEO इस्तीफा दे दिया है, अब वो कंपनी में एग्जिक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका संभालेंगे. इसी बीच आइये जानते हैं टिम कुक की नेटवर्थ कितनी है.
Apple के CEO के तौर पर करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले टिम कुक अब इस पद पर नहीं रहेंगे. 31 अगस्त 2026 को उनका CEO के तौर पर आखिरी दिन था. लेकिन, टिम कुक Apple से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं. वो कंपनी में एक्जीक्यूटिव चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, 1 सितंबर से जॉन टर्नस Apple के नए CEO होंगे. इसी बीच आइये जानते हैं टिम कुक की नेटवर्थ क्या है.
क्या है टिम कुक की नेटवर्थ?
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टिम कुक की कुल नेटवर्थ करीब 3 अरब डॉलर है. भारतीय रुपये में ये रकम करीब 26 हजार करोड़ रुपये के बराबर है. उनकी सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा Apple से मिले शेयर, वेतन और दूसरे पेमेंट से जुड़ा है.
टिम कुक के पास Apple के 30 लाख से ज्यादा शेयर हैं. कंपनी के शेयर की कीमत में बदलाव के साथ उनकी कुल संपत्ति का अनुमान भी बदलता रहता है. इसलिए उनकी नेटवर्थ की रकम समय के साथ ऊपर नीचे हो सकती है.
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15 साल तक संभाली Apple की कमान
टिम कुक ने अगस्त 2011 में Apple के CEO का पद संभाला था. उन्होंने कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के बाद ये जिम्मेदारी संभाली. कुक के जिम्मेदारी में Apple ने iPhone के साथ Apple Watch, AirPods और अपनी अलग-अलग सेवाओं के कारोबार को भी आगे बढ़ाया.
उनके कार्यकाल में Apple दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वैल्यू वाली टेक कंपनियों में शामिल रहा. कुक कंपनी के कारोबार के साथ साथ सप्लाई चेन और दूसरे अहम मामलों को संभालने के लिए भी जाने जाते हैं.
कौन बनेगा Apple का नया CEO
Apple ने अप्रैल 2026 में नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की थी. कंपनी के मुताबिक, जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से Apple के CEO का पद संभालेंगे. टर्नस अभी कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं.
टिम कुक अब एग्जिक्युटिव चेयरमैन के तौर पर Apple से जुड़े रहेंगे. इस भूमिका में वो कंपनी के बोर्ड और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे. साथ ही, अपने अनुभव के जरिए Apple की आगे की रणनीति में भी योगदान देते रहेंगे.
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