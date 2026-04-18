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हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoदेश के सबसे बड़े IPO की ओर बढ़ रहा रिलायंस जियो, मई में हो सकता है ऐलान; जानिए पूरी डिटेल

देश के सबसे बड़े IPO की ओर बढ़ रहा रिलायंस जियो, मई में हो सकता है ऐलान; जानिए पूरी डिटेल

IPO Market: रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की तैयारी कर रही है. मई में ड्राफ्ट फाइलिंग संभव है, संभावना है कि यह देश का सबसे बड़ा IPO बन सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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  • जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड मई में अपना IPO ड्राफ्ट जमा कर सकता है।
  • वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण IPO की योजना में देरी हुई।
  • रिलायंस समूह दो दशक बाद बड़ी कंपनी का IPO ला रहा है।
  • IPO की तैयारी में 19 घरेलू-विदेशी बैंक सलाहकार के तौर पर।

Jio IPO: भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए मई का महीना खास हो सकता हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, मई में जियो आईपीओ के लिए शुरुआती ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकता हैं. उम्मीद की जा रही है कि, यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. ऐसे में निवेशकों की खास नजर कंपनी पर होने की संभावना हैं. 

बाजार के हालात के कारण बदला प्लान

शुरुआत में कंपनी मार्च के अंत तक IPO से जुड़े दस्तावेज जमा करने की तैयारी में थी. कंपनी अपने दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के आधार पर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही थी. हालांकि, ईरान-यूएस में जारी तनाव के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट और अनिश्चितता के बीच कंपनी ने इस फैसले में थोड़ी देरी करने का फैसला लिया. कंपनी अपने वित्तीय आंकड़ों के साथ फिर से नियामक के पास जाने की योजना पर काम कर रही है.

लंबे समय बाद बड़ा इश्यू लाने की तैयारी

रिलायंस समूह की ओर से लंबे अंतराल के बाद किसी बड़ी कंपनी का IPO लाने की तैयारी की जा रही हैं. जिससे निवेशकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल सकता हैं. करीब दो दशक बाद ऐसा मौका आ रहा है जब समूह की कोई बड़ी कंपनी बाजार में पब्लिक इश्यू लेकर आएगी.

कंपनी के तिमाही नतीजों से पहले किसी तरह की हलचल देखने को नहीं मिल रही है. ऐसे में संभावना है कि, इस दौरान IPO से जुड़ी कोई आधिकारिक फाइलिंग या घोषणा नहीं होगी. 

IPO के लिए बड़े स्तर पर तैयारी

जियो के संभावित मेगा IPO को लेकर कंपनी ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है. इसे संभालने के लिए बड़ी टीम भी बनाई गई है. इस काम के लिए 19 घरेलू और विदेशी बैंकों को सलाहकार के तौर पर शामिल किया गया है. जिनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, जेएम फाइनेंशियल, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी होल्डिंग्स, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटीग्रुप जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं.

फिलहाल IPO का साइज कितना होगा और इसे बाजार में कब उतारा जाएगा, इस पर अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. 

यह भी पढ़ें:

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Published at : 18 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
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