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हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी पर बड़ा फैसला, भारत ने दी 6500 टन सिल्वर इम्पोर्ट की मंजूरी

चांदी पर बड़ा फैसला, भारत ने दी 6500 टन सिल्वर इम्पोर्ट की मंजूरी

त्यौहारों के सीजन को देखते हुए भारत सरकार ने देश में 6,500 टन चांदी के आयात को मंजूरी दे दी है. हालांकि फेस्टिव सीजन में इसके दाम घट सकते हैं, इसी के साथ फिलहाल इसकी डिमांड भी बाजार में कम ही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Oct 2026 09:15 PM (IST)
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भारत में त्यौहारी सीजन चल रहा है, जिसमें सोना और चांदी की डिमांड देश में बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक फैसला किया है, जिसके तहत देश में अगले छह महीनों में करीब चांदी के आयात को मंजूदी दे दी गई है. इस समयावधि में 6,500 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया जाएगा.

इस फैसले के पीछे मकसद ये है कि त्यौहारों के सीजन में चांदी की डिमांड को पूरा किया जाए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, जिन चार बुलियन कारोबारियों को आयात की अनुमति मिली है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है.

भारत में कितनी चांदी होती है इम्पोर्ट?
भारत दुनिया में चांदी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. देश अपनी जरूरत की 80% से ज्यादा चांदी विदेशों से आयात करता है. ऐसे में आयात बढ़ने से देश में चांदी की उपलब्धता बढ़ सकती है और कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

कम है चांदी की मांग
बाजार के जानकारों के मुताबिक, अगले छह महीनों के लिए चांदी के आयात की इतनी बड़ी मंजूरी मिलने से कारोबारियों को हैरानी हुई है. क्योंकि चांदी की कीमतों में हाल में गिरावट आई है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग बाजारों में कम है. कारोबारियों का भी यही मानना है कि कीमतों में गिरावट होने के कारण चांदी की डिमांड कम हो गई है. कम कीमतों के चलते लोग चांदी में निवेश करने से बच रहे हैं.

चांदी के आयात पर लगी थी पाबंदियां
बता दें कि सरकार ने मई के बीच में चांदी के लगभग सभी रूपों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद जून में चांदी के दाने और पाउडर को भी प्रतिबंधित कर दिया था. इनके आयात के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया था. सरकार पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. इसका उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना और रुपये को सहारा देना है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 22 Oct 2026 09:15 PM (IST)
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