Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसHow to Buy Cheapest Shoes: मेरठ में कहां मिलते हैं सबसे सस्ते जूते?

How to Buy Cheapest Shoes: मेरठ में कहां मिलते हैं सबसे सस्ते जूते?

मेरठ में सस्ते जूतों के लिए बुढ़ाना गेट, आबू लेन, सदर बाजार, बेगमपुल और शास्त्री नगर जा सकते हैं बुढ़ाना गेट में जूते 200-250 तक मिल सकते हैं. बाकी बाजारों में रेट दुकान और क्वालिटी पर निर्भर हैं.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 12 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

कम बजट में अच्छे जूते खरीदने के लिए आपको महंगे शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है. मेरठ में कई ऐसे बाजार और ऐसे शॉपिंग एरिया हैं, जहां अलग-अलग डिजाइन के जूते तलाशे जा सकते हैं.

स्नीकर्स, कैनवास शूज, स्पोर्ट्स शूज और फॉर्मल फुटवियर खरीदने से पहले इन पांच जगहों के बारे में जान लीजिए. हालांकि कीमत दुकान, डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से बदल सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी
इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी
बिजनेस
Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?
Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?
बिजनेस
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
बिजनेस
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?

बुढ़ाना गेट मार्केट: 200 रुपये से शुरू हो सकती है कीमत

मेरठ में कम कीमत वाले जूतों की बात हो, तो बुढ़ाना गेट मार्केट एक विकल्प है. यहां स्नीकर्स और कैनवास शूज की बजट रेंज तलाशी जा सकती है. प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, कुछ जूतों की कीमत करीब 200 से 250 रुपये तक बताई गई है. कम बजट में खरीदारी करने वालों के लिए यहां अलग-अलग दुकानों पर रेट की तुलना करना फायदेमंद रहेगा.

आबू लेन: फॉर्मल से कैजुअल जूतों तक विकल्प

आबू लेन मेरठ का जाना-पहचाना शॉपिंग एरिया है. यहां लोकल दुकानों के साथ कई फुटवियर ब्रांड के स्टोर भी हैं. फॉर्मल जूते, कैजुअल शूज और स्नीकर्स खरीदने के लिए इस बाजार का रुख किया जा सकता है. बजट और ब्रांड के अनुसार कीमत में अंतर मिलेगा, इसलिए खरीदारी से पहले कई दुकानों पर रेट पूछना बेहतर है.

 सदर बाजार: रोजाना पहनने वाले जूतों की तलाश

सदर बाजार में फुटवियर की दुकानों पर अलग-अलग तरह के जूते देखे जा सकते हैं. यहां अपनी जरूरत के हिसाब से कैजुअल और फॉर्मल फुटवियर के विकल्प तलाशें. खरीदारी करते समय जूतों की फिटिंग, सोल और सिलाई पर ध्यान देना जरूरी है.

 बेगमपुल: बजट के हिसाब से चुनें फुटवियर

बेगमपुल भी मेरठ का व्यस्त बाजार क्षेत्र है. यहां फुटवियर की दुकानों पर उपलब्धता के अनुसार रोजमर्रा में पहनने वाले जूते और दूसरे विकल्प देखे जा सकते हैं. अलग-अलग दुकानों पर कीमत की तुलना करने से अपने बजट के मुताबिक सही जोड़ी चुनने में मदद मिल सकती है.

शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट: कई दुकानों पर करें तुलना

शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट भी जूते खरीदने के लिए एक विकल्प है. यहां फुटवियर की दुकानों में अलग-अलग डिजाइन और रेंज के जूते तलाशे जा सकते हैं. बाजार जाने से पहले अपनी जरूरत तय कर लें, ताकि कीमत और क्वालिटी की तुलना करना आसान रहे.

जूते खरीदने से पहले जान लें ये बातें

अगर आप कम कीमत में जूते खरीदना चाहते हैं, तो किसी एक दुकान पर तुरंत फैसला न करें. कम से कम दो से तीन दुकानों पर रेट पूछें. जूते पहनकर देखें और सोल की मजबूती जांचें. साथ ही, एक्सचेंज की सुविधा के बारे में भी पूछ लें.

यह भी पढ़ें- Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?

यह भी देखें-

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Cheapest Shoes Meerut Shoe Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी
इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी
बिजनेस
Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?
Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?
बिजनेस
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
बिजनेस
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो यह पूरी तरह से उल्लंघन होगा', CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
'...तो यह पूरी तरह से उल्लंघन होगा', CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
बॉलीवुड
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
बिहार
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget