Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?

Dearness Allowance: कितने प्रकार के होते हैं डीए और कैसे तय होती है दर?

महंगाई भत्ता (डियररेंस अलाओएंस) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का काफी अहम हिस्सा माना जाता है. इसकी दर AICPI के आधार पर तय होती है. जानें DA के प्रकार, गणना का फॉर्मूला और टैक्स से जुड़े जरूरी नियम.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 12 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केंद्र सरकार महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित करती है.
  • महंगाई भत्ते की गणना AICPI के औसत आंकड़ों पर आधारित.
  • केंद्र, राज्य कर्मचारी व पेंशनभोगी लाभान्वित, यह कर योग्य.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता यानी डियररेंस अलाउंस (DA) अहम भूमिका निभाता है. बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के खर्चों का असर कम करने के लिए सरकार कर्मचारियों को यह भत्ता देती है. DA में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है. इसकी दर तय करने में महंगाई के आंकड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है.

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर के आसपास होती है, जबकि नई दरें जनवरी और जुलाई से लागू की जाती हैं. DA तय करने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है. यह सूचकांक बताता है कि समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
बिजनेस
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
बिजनेस
LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?
LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?
बिजनेस
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?

कैसे निकाला जाता है DA बढ़ोतरी का हिसाब?

महंगाई भत्ते की गणना के लिए पिछले 12 महीनों के AICPI के औसत आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA की गणना एक तय फॉर्मूले से होती है. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए गणना में पिछले तीन महीनों के औसत आंकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस प्रकार है:

DA प्रतिशत = सरकार महंगाई के आंकड़ों के आधार पर नई दर तय करती है. जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया था. यानी इसमें 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई.

कितने प्रकार का होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ते को समझने के लिए इसकी दो प्रमुख श्रेणियों को जानना जरूरी है.

  • इंडस्ट्रियल DA: यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों से जुड़ा होता है. इसकी समीक्षा आम तौर पर हर तीन महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है.
  • वेरिएबल DA (VDA): यह निर्धारित न्यूनतम वेतन पाने वाले श्रमिकों की महंगाई से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और न्यूनतम वेतन से जुड़े नियमों के आधार पर संशोधित की जाती हैं.

ध्यान रहे कि केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों का DA और न्यूनतम वेतन पाने वाले श्रमिकों का VDA अलग-अलग नियमों के तहत तय होता है.

किन लोगों को मिलता है महंगाई भत्ते का लाभ?

केंद्र और राज्य सरकारों के पात्र कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी महंगाई से राहत देने के लिए संबंधित भत्ता या राहत दी जाती है. वहीं, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को DA मिलना अनिवार्य नहीं है। यह उनके रोजगार और वेतन से जुड़े नियमों पर निर्भर करता है.

क्या DA पर टैक्स भी लगता है?

वेतन में मिलने वाला महंगाई भत्ता आयकर के दायरे में आता है. कर्मचारियों को इसे अपनी आयकर रिटर्न में दिखाना होता है. DA बढ़ने से हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविक फायदा कर्मचारी के मूल वेतन और लागू टैक्स नियमों पर निर्भर करेगा. इसलिए DA की नई दर जानने के साथ यह समझना भी जरूरी है कि इसकी गणना किस आधार पर होती है और बढ़ोतरी का आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा. 

 यह भी पढ़ें- कॉरपोरेट FD में बंपर रिटर्न, कौन-कौनसी कंपनियां दे रहीं 8.95% तक का ब्याज?

यह भी देखें-

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Dearness Allowance Income Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
सऊदी अरब में कितने भारतीय काम करते हैं, कितना पैसा भारत आता है?
बिजनेस
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?
बिजनेस
LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?
LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?
बिजनेस
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget