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हिंदी न्यूज़बिजनेसBlinkit के लिए डिलीवरी के बदले कितनी होती है कमाई? लॉ स्टूडेंट ने किया खुलासा

Blinkit के लिए डिलीवरी के बदले कितनी होती है कमाई? लॉ स्टूडेंट ने किया खुलासा

लॉ के इस स्टूडेंट ने जब ब्लिंकिट के लिए डिलीवरी का शुरू किया किया, तो इसने पार्ट-टाइम डिलीवरी जॉब को लेकर उसकी सोच बदल दी. उसने कहा कि यह 'मुझ जैसों के लिए वरदान है.'

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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  • कवल ने ब्लिंकिट को छात्रों के लिए एक वरदान कहा.

लोग अकसर पढ़ाई के साथ-साथ कुछ छोटा-मोटा काम करते हैं, जिससे कुछ बेसिक चीजों के लिए खर्च निकल आए और हर बात पर घर वालों के सामने हाथ न फैलानी पड़े. कवल देसाई नाम के एक लॉ स्टूडेंट ने भी पढ़ाई के साथ-साथ पैसे कमाने का एक तरीका ढूढ़ निकाला. पार्ट टाइम जॉब के तौर पर उसने ब्लिंकिट (Blinkit) के डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. अपने इसी अनुभव को उसने X पर शेयर करते हुए बताया है कि उसने पैसे कितने कमाए और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा.

कंवल ने इस काम को उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान बताया, जो अपनी पढ़ाई रोके बिना अपने निजी खर्चों को पूरा करना चाहते हैं. कंवल ने अपने पोस्ट में लिखा, ''मैंने 2 घंटे काम किया और 6 डिलीवरी करके 149 रुपये कमाए. मेरे पास एथर (Ather) का इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसलिए पेट्रोल का कोई अलग से खर्च नहीं आया. मुझे यह काम पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे घूमना-फिरना अच्छा लगता है और साथ ही मैं पैसे भी कमा रहा हूं.''

कैसा रहा पहले दिन का अनुभव?

कंवल ने यह भी बताया कि उनका मेन फोकस LLB की पढ़ाई ही है. पढ़ाई के साथ-साथ अपना खर्चा निकालने के लिए उसने डिलीवरी का काम चुना है. अपने पहले दिन के अनुभव को साझा करते हुए कंवल लिखते हैं, ''पहला दिन काफी अच्छा रहा. लगभग 6:30 घंटे में मैंने 19 ऑर्डर डिलीवर किए.  सिर्फ ऑर्डर डिलीवरी के लिए मैंने करीब 51 किमी का सफर तय किया (वापसी की दूरी इसमें शामिल नहीं है). कुल कमाई: 508 रुपये (जिसमें 75 रुपये का इंसेंटिव शामिल है) और टारगेट पूरा करने पर 100 रुपये का बोनस भी मिला.''

''मुझ जैसों के लिए वरदान''

कंवल ने बताया कि 6 डिलीवरी करने के बाद उसने अपना काम खत्म करने का सोचा क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी और स्कूटर की बैटरी भी कम होने लगी थी. कंवल ने अपने इस पोस्ट में @letsblinkit @deepigoyal @albinder को टैग करते हुए लिखा, ''आप लोगों ने सच में ब्लिंकिट (Blinkit) को मुझ जैसे लोगों के लिए एक वरदान बना दिया है. इसके साथ काम करना बहुत ही आसान और बढ़िया है.''

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Gig Economy Blinkit
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