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हिंदी न्यूज़बिजनेसHDFC की गोपनीय जानकारी लीक, बैंक ने शुरू की जांच, क्या है मामला?

HDFC की गोपनीय जानकारी लीक, बैंक ने शुरू की जांच, क्या है मामला?

SBI बैंक के बाद अब HDFC बैंक का कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो गया है. जिसको लेकर बैंक की तरफ से जानकारी दी गई है. इस मामले की फिलहाल जांच चल रही है. आइये जानें क्या है पूरा मामला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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SBI बैंक के बाद अब एक और बैंक की गोपनीय जानकारी लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं. खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC की कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक हो गई है. जिसको लेकर बैंक की आंतरिक जांच भी शुरू हो चुकी है. बैंक की ये इंटरनल रिव्यू कमेटी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या और कितनी जानकारी लीक हुई है और किसने ये काम किया है.

इस बारे में बैंक के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि, उनकी नीतियों के हिसाब से इस मामले में सभी संबंधित तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC बैंक के दो सीनियर अधिकारियों ने बैंक की कारोबारी रणनीतियों और ऐसी संवेदनशील जानकारियों को बाहरी लोगों के साथ शेयर किया है, जिनका असर शेयर बाजार पर पड़ सकता था. ये दोनों अधिकारी बैंक के कुछ अहम कारोबार और विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं. बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को जब इसकी आशंका हुई, तब उन्होंने मामले की जांच शुरू कराई. इसी जांच में दोनों अधिकारियों की पहचान हुई.

बैंक कर रहा है मामले की जांच
HDFC बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि मामले की आंतरिक जांच चल रही है. बैंक इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और जानकारियों को जुटाकर उनकी जांच कर रहा है. साथ ही बैंक की तरफ से ये भी कहा गया है कि, जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, बैंक ने जांच के नतीजों और संबंधित अधिकारियों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है. फिलहाल, बैंक ये भी पता लगा रहा है कि शेयर की गई गोपनीय जानकारी का किसी ने गलत इस्तेमाल तो नहीं किया.

SBI का डाटा भी हुआ लीक
बता दें कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से डाटा लीक होने की खबर सामने आई है. बैंक स करीब 3,897 ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर मिली है. जिसमें ग्राहकों का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, एड्रेस और लोन से जुड़ी जानकारी शामिल है.

ये भी पढ़ें: गोल्ड की तरह महंगा होगा तांबा! संकट गहराया, 16 साल में बनती है एक माइन

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 21 Oct 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
HDFC Bank Bank Private Data Leak
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