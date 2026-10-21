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हिंदी न्यूज़बिजनेसगोल्ड की तरह महंगा होगा तांबा! संकट गहराया, 16 साल में बनती है एक माइन

गोल्ड की तरह महंगा होगा तांबा! संकट गहराया, 16 साल में बनती है एक माइन

सोने की कीमतों के बढ़ने से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं अब लगता है कि तांबा का हाल भी यही होने वाला है. गोल्डमैन सैश ने अनुमान लगाया है बताया है कि आने वाले समय में तांबे का संकट गहरा सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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सोने की कीमतें पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते- बढ़ते आसमान छूने लगी हैं. जिसका असर जनता के ऊपर भी तेजी से पढ़ रहा है. वहीं अब एक धातु और है जो सोने की ही तरह अपने भाव बढ़ाने को तैयार है. ये धातु है तांबा (Copper), जिसके दाम आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाले हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट में सामने आया है.

गोल्डमैन सैश क मुताबिक तांबे की खदान को बनने में करीब 16 साल लगते हैं और ये खदानें कम हो रही हैं. जिसके कारण तांबे की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में आने वाले समय में तांबे का संकट गहराने वाला है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?
गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के मुताबिक, तांबे की किसी भी खदान की खोज से लेकर वहां पर पहला प्रोडक्शन शउरू करने तक अब करीब 16 साल से भी ज्यादा का समय लगता है. अब ऐसे में जब साल 2030 से फिलहाल जो खदाने हैं, उनसे प्रोडक्शन में कमी आने की आशंका है. इसलिए सिर्फ कीमतें बढ़ने से ही निवेश की अवधि के अंदर आपूर्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी.

संरचनात्मक है कमी
गौल्डमैन सैश की रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'तांबे की आपूर्ति में कमी संरचनात्मक है, ना कि चक्रीय. इसमें मुख्य रूप से कीमतों के जरिए बदलाव आएगा, और बाजार धीरे-धीरे तांबा कंपनियों तथा उन विकास संपत्तियों को ज्यादा महत्व देगा, जिनकी नकल करना मुश्किल, महंगा और समय लेने वाला काम है.'

तांबे की बड़ी खोज में आई कमी
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 1990 के दशक से ही तांबे की किसी बड़ी खोज में कमी आई है. तो वहीं ओर ग्रेड (अयस्क की गुणवत्ता) भी गिर गई है. खासकर दक्षिण अमेरिका में ये सबसे ज्यादा देखा गया है. इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स अब दूर-दराज के इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कॉस्टिंग का खर्च भी बढ़ गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 21 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Copper Price Hike Copper Rice
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