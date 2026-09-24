तरक्की कर रहा चीन, हम 10 मिनट में आइसक्रीम में उलझे हैं- हर्ष गोयनका का तंज

भारत में कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या देश की कंपनियां उन क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दे रही हैं जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं? RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने इसी मुद्दे को लेकर भारत के कारोबार जगत के सामने एक बड़ा सवाल रखा है.

उन्होंने चीन की औद्योगिक रणनीति और भारत में कारोबार के मौजूदा रुझानों की तुलना करते हुए भविष्य को लेकर सोचने की जरूरत बताई.

चीन किन क्षेत्रों पर लगा रहा है दांव?

हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि चीन उन सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम कर रहा है, जिन्हें अगले 20 सालों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है. इनमें रेयर अर्थ मटेरियल, मैग्नेट, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

उनके मुताबिक, चीन का मॉडल केवल किसी एक प्रोडक्ट को बनाने तक सीमित नहीं है. वहां कंपनियां कच्चे माल से लेकर तकनीक, उत्पादन और आगे पूरे कारोबार इकोसिस्टम तक अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं.

JL Mag का उदाहरण क्यों दिया?

गोयनका ने चीन की कंपनी JL Mag का उदाहरण भी सामने रखा. यह कंपनी हाई-परफॉर्मेंस रेयर-अर्थ मैग्नेट बनाती है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल, विंड पावर, इंडस्ट्रियल मोटर्स और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में होता है.

उनके अनुसार, कंपनी अब ह्यूमनॉइड रोबोट से जुड़े कंपोनेंट्स की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. यानी कंपनी मौजूदा कारोबार के साथ भविष्य की तकनीकों से जुड़े बाजार में भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.

भारत के कारोबार को लेकर क्या कहा?

गोयनका ने भारतीय कंपनियों के मौजूदा बिजनेस फोकस पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि देश में कई कारोबारी अवसर बोतलबंद पानी, आइसक्रीम, पैकेज्ड फूड और इंस्टेंट डिलीवरी जैसी कंज्यूमर सेवाओं के आसपास केंद्रित हैं. उन्होंने भारत के सॉफ्टवेयर सेक्टर का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इसकी बड़ी सफलता कम श्रम लागत के लाभ पर आधारित रही है.

भारत के सामने छोड़ा बड़ा सवाल

गोयनका ने अपनी टिप्पणी के जरिए भारतीय बिजनेस जगत को भविष्य की जरूरतों पर विचार करने का संदेश दिया. उनका सवाल है कि जब चीन भविष्य के उद्योगों के लिए अपनी क्षमता और सप्लाई चेन तैयार कर रहा है, तब भारत ऐसी कौन-सी चीजें विकसित कर रहा है जिनकी आने वाले समय में दुनिया को जरूरत होगी? यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब सेमीकंडक्टर, बैटरी, रोबोटिक्स, रेयर-अर्थ मटेरियल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र वैश्विक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के अहम हिस्से बनते जा रहे हैं.

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