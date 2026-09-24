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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक

आज कितने में बिक रहा पेट्रोल, डीजल का क्या चल रहा रेट? फटाफट कर डालें चेक

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें भले ही ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 07:48 AM (IST)
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  • आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर, दिल्ली-मुंबई में अपरिवर्तित.
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
  • सरकार ने फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम न बढ़ाने का निर्णय.
  • तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई हेतु सब्सिडी मिल सकती है.

आज 24 सितंबर 2026 को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कल जितनी ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्रमश: 111.21 रुपये और 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

आज कच्चे तेल की कीमत

बुधवार की भारी तेजी के बाद आज 24 सितंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है. हालांकि, यह अभी भी 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर ही बना हुआ है. आज करीब 1.18% की मामूली गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड 102.18 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि कल बुधवार को यह लगभग 4% उछलकर 103.08 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था. इसी तरह से अमेरिकी क्रूड ऑयल फिलहाल 91.68 डॉलर से 92.00 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है. 

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शहरवार चेक करें कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
फरीदाबाद 103.28 रुपये 96.10 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
लखनऊ 101.86  रुपये 95.36 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
नासिक 112.46 रुपये 98.20 रुपये
भोपाल 115.41 रुपये 100.47 रुपये
अहमदाबाद 102.58 रुपये 98.70 रुपये

क्या पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम?

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते बेशक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई योजना नहीं है. ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका को देखते हुए सरकार एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे रही है. इस क्रम में तेल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी दी जा सकती है ताकि वे कीमतों के दबाव को खुद झेल सकें, उनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे और आम जनता को ग्लोबल लेवल पर कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाया जा सके. 

ईरान और अमेरिका में जंग की वजह से सप्लाई में आ रही रुकावट से निपटने के लिए रूस से लगातार कच्चे तेल की खरीद जारी रखी गई हैं. इराक और सऊदी अरब से भी तेल खरीदने की योजना बनाई जा रही है. फिलहाल, तेल मार्केटिंग कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर 20 से 25 रुपये और पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 से 10 रुपये का नुकसान (अंडर-रिकवरी) हो रहा है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 07:47 AM (IST)
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