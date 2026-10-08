सोने-चांदी के भाव में फिर बदलाव, जानें आज 22 और 24 कैरेट का रेट

अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज यानी 8 अक्टूबर 2026 के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है. पिछले कुछ दिनों से कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,49,690 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है.

चांदी की बात करें तो दिल्ली में आज 999 फाइन सिल्वर का भाव करीब 2.24 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास है. अलग-अलग बाजारों में चांदी के रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

आज सोने का भाव क्या है?

आज 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,49,690 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 1,37,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है. 18 कैरेट सोने का भाव करीब 1,12,320 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

24 कैरेट सोने के मुकाबले 22 कैरेट सोना सस्ता होता है, क्योंकि इसमें दूसरी धातुओं की मिलावट होती है. आमतौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 या 18 कैरेट सोने का ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.

चांदी आज कितने रुपए की है?

चांदी के भाव में भी हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. आज 999 फाइन सिल्वर करीब 2,24,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है. 8 अक्टूबर को दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव करीब 2,24,077 रुपए है.

क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों पर घरेलू मांग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और अमेरिकी ब्याज दरों का सीधा असर पड़ता है.

हाल में मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण ग्लोबल मार्केट में सोने पर दबाव आया था. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब दो महीने के निचले स्तर तक चला गया था. हालांकि गुरुवार को इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली और भाव करीब 4,116 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा. चांदी भी दबाव में रही और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका भाव 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे चला गया.

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