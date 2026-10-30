Explained: सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में 60 हजार करोड़ की चोरी, भारतीय निवेशकों का क्या होगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Binance ने ग्राहकों का पैसा सुरक्षित बताया, भरपाई का वादा।

क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance में साइबर हमला हुआ है. कंपनी के मुताबिक इस हमले में करीब 6.3 अरब डॉलर यानी लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी प्रभावित हुई है. इसमें से करीब 3 अरब डॉलर का पैसा फ्रीज किया जा चुका है लेकिन बाकी रकम का अभी पता नहीं है.

खबर सामने आते ही बिटकॉइन समेत पूरी क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिली. अब भारत में भी उन लोगों की चिंता बढ़ना लाजिमी है जो Binance पर बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टोकरेंसी खरीदते-बेचते हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा?

क्या लोग अपना पैसा निकाल पाएंगे?

अगर पूरा नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आइए, आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं.

1. आखिर Binance के साथ हुआ क्या?

गुरुवार 29 अक्टूबर को Binance के कुछ ऑनलाइन वॉलेट से अचानक बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी बाहर जाने लगी. ब्लॉकचेन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले इस गतिविधि को पकड़ा. शुरुआत में Binance ने जांच की बात कही और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित होने का दावा किया. लेकिन बाद में कंपनी ने माना कि उसके सिस्टम में साइबर सेंध लगी है और करीब 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी प्रभावित हुई है.

कंपनी ने साफ किया है कि यह शुरुआती अनुमान है. असली नुकसान का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा. अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो यह क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी होगी. इससे पहले फरवरी 2025 में Bybit एक्सचेंज से करीब 1.5 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई थी. Binance का मामला उससे करीब चार गुना बड़ा बताया जा रहा है. अब समझिए कि Binance कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है.

इस एक्सचेंज पर दुनिया भर में करीब 33.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं. कंपनी की 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, उसके पास ग्राहकों के करीब 162.8 अरब डॉलर के एसेट्स थे यानी इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है.

2. एक लैपटॉप से कैसे हुई इतनी बड़ी चोरी?

Binance की शुरुआती जांच के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत कंपनी के एक कर्मचारी के लैपटॉप से हुई. यह कर्मचारी DevOps इंजीनियर था. यानी उसका काम कंपनी के सिस्टम और तकनीकी ढांचे को संभालना था. जांच में सामने आया कि कर्मचारी का लैपटॉप हैक किया गया. इसके जरिए हमलावर कंपनी के एक अंदरूनी सिस्टम तक पहुंच गया और वहां से बिना अनुमति क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के आदेश भेजे गए. इसे ऐसे समझिए.

मान लीजिए किसी बैंक के कर्मचारी का कंप्यूटर हैक हो जाए. चोर उसी कंप्यूटर के जरिए बैंक के अंदरूनी सिस्टम तक पहुंच बनाए और खातों से पैसा ट्रांसफर करने लगे यानी बैंक की तिजोरी तोड़ी नहीं गई बल्कि अंदर के सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता इस्तेमाल किया गया.

ब्लॉकचेन जांच कंपनी TRM Labs के मुताबिक, करीब 6.36 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी 10 अलग-अलग ब्लॉकचेन पर Binance के वॉलेट से निकाली गई. इसमें से ज्यादातर पैसा महज 20 मिनट में ट्रांसफर हुआ. TRM Labs का कहना है कि इस हमले की तैयारी कम से कम 36 घंटे पहले से की जा रही थी.

सुरक्षा कंपनी Blockaid के प्रमुख के मुताबिक हमलावर ने लेन-देन को मंजूरी देने वाले सिस्टम में सेंध लगाई. हालांकि किसी क्रिप्टो की चाबी लीक होने की बात सामने नहीं आई है. हमले के पीछे कौन है इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

TRM Labs के मुताबिक इस हमले में उत्तर कोरिया से जुड़े पुराने साइबर हमलों जैसी कुछ समानताएं दिखती हैं. इससे पहले Bybit में हुई चोरी के पीछे भी उत्तर कोरिया के हैकरों का हाथ बताया गया था. हालांकि Binance के मामले में अभी किसी एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है.

3. 60 हजार करोड़ में से कितना पैसा बचा?

यह इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल है. Binance के मुताबिक अब तक करीब 3 अरब डॉलर यानी लगभग 29 हजार करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी फ्रीज की जा चुकी है. फ्रीज होने का मतलब है कि इस पैसे का इस्तेमाल या ट्रांसफर करना फिलहाल संभव नहीं होगा लेकिन बाकी करीब 3.3 अरब डॉलर यानी लगभग 32 हजार करोड़ रुपये का क्या हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

चोरी हुआ पैसा फ्रीज कैसे किया गया?

दरअसल चोरी गई क्रिप्टोकरेंसी का एक बड़ा हिस्सा Stablecoin में था. Stablecoin ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती है जिसकी कीमत आमतौर पर अमेरिकी डॉलर जैसी किसी मुद्रा से जुड़ी रहती है. इन्हें जारी करने वाली कंपनियों के पास जरूरत पड़ने पर संबंधित टोकन को फ्रीज करने की सुविधा होती है. यही वजह है कि इस मामले में कुछ कंपनियों ने चोरी हुई रकम का हिस्सा रोकने में मदद की.

Tether ने करीब 1.57 अरब डॉलर फ्रीज किए.

Circle ने 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम रोकी.

Ripple ने करीब 20 करोड़ डॉलर फ्रीज किए.

डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी कंपनी World Liberty Financial ने भी करीब 2.9 करोड़ डॉलर के टोकन फ्रीज किए. हालांकि बिटकॉइन के मामले में ऐसी सुविधा नहीं होती.

4. बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट क्यों गिर गई?

Binance में चोरी की खबर सामने आते ही क्रिप्टो बाजार में बिकवाली शुरू हो गई. शुक्रवार सुबह एशियाई बाजार में बिटकॉइन 3 फीसदी से ज्यादा गिरकर 76,368 डॉलर पर आ गया. यह करीब छह हफ्तों का सबसे निचला स्तर था.

दूसरी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether भी 3 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2,178 डॉलर पर पहुंच गई. यह करीब दो महीने का निचला स्तर था. Binance से जुड़े टोकन BNB में भी गिरावट आई. इसकी कीमत 24 घंटे में करीब 5 फीसदी गिरकर 709.70 डॉलर पर पहुंच गई.

असर सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित नहीं रहा

अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase के शेयर करीब 4.8 फीसदी और बिटकॉइन में निवेश करने वाली कंपनी Strategy के शेयर करीब 6 फीसदी गिर गए. दरअसल क्रिप्टो बाजार पहले से ही दबाव में था. अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें और ETF में घटती खरीदारी के कारण बाजार कमजोर चल रहा था. ऐसे में Binance पर हुआ हमला निवेशकों के भरोसे के लिए एक और बड़ा झटका बन गया. CoinDesk की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े संस्थागत निवेशक भी एक्सचेंज से अपनी क्रिप्टोकरेंसी निकालने में जुट गए हैं.

5. सबसे बड़ा सवाल- आम निवेशकों का पैसा डूबेगा?

पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा समझिए

अगर आपका भी Binance पर अकाउंट है और आपने वहां बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टोकरेंसी रखी है तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल होगा कि आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं? Binance का कहना है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है.

कंपनी के को-फाउंडर और को-CEO यी हे ने कहा है कि हैकिंग से हुए नुकसान की पूरी भरपाई कंपनी खुद करेगी यानी कंपनी का दावा है कि इस चोरी का नुकसान ग्राहकों के खाते से नहीं काटा जाएगा लेकिन इतनी बड़ी रकम की भरपाई कैसे होगी? इसके लिए Binance के पास SAFU नाम का एक इमरजेंसी फंड है.

SAFU का पूरा नाम Secure Asset Fund for Users है. इसे ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है.यह फंड पूरी तरह बिटकॉइन में रखा जाता है. अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक इसका आकार करीब 1 से 1.2 अरब डॉलर है यानी अगर नुकसान 6.3 अरब डॉलर का होता है तो सिर्फ SAFU फंड से पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी. बाकी रकम कंपनी को अपने खजाने से देनी होगी.

सुरक्षा जांच के चलते Binance ने फिलहाल पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा बंद कर दी है.कंपनी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ट्रांजैक्शन दोबारा शुरू होंगे. लेकिन इसके लिए अभी कोई तारीख नहीं बताई गई है यानी कंपनी कह रही है कि आपका पैसा सुरक्षित है लेकिन फिलहाल आप उसे निकाल नहीं सकते.

Binance के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है.

2019 में भी एक्सचेंज से करीब 7,000 बिटकॉइन चोरी हुए थे. उस समय इनकी कीमत करीब 4 करोड़ डॉलर थी तब भी कंपनी ने SAFU फंड के जरिए ग्राहकों के नुकसान की भरपाई की थी और करीब एक हफ्ते तक लेन-देन बंद रहा था. एक बात और समझ लीजिए, अमेरिका में चलने वाला Binance.US एक अलग एक्सचेंज है. उसने कहा है कि इस हमले का उस पर असर नहीं पड़ा है.

6. भारत में Binance इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या मतलब है?

अब बात भारतीय निवेशकों की.भारत में भी बड़ी संख्या में लोग Binance पर बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी खरीदते और बेचते हैं. यह हमला Binance.com पर हुआ है जिसका इस्तेमाल भारतीय ग्राहक भी करते हैं ! हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस हमले में कितने भारतीय निवेशकों का पैसा प्रभावित हुआ है.

Binance भारत में वित्त मंत्रालय की Financial Intelligence Unit यानी FIU-IND के साथ रजिस्टर्ड है. साल 2024 में नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनी ने 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना भरा था. इसके बाद भारत में दोबारा कामकाज शुरू किया था.

भारतीय निवेशकों के लिए यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले जुलाई 2024 में घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX पर भी बड़ा साइबर हमला हुआ था. उस हमले में करीब 23 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई थी और ग्राहकों का पैसा महीनों तक फंसा रहा था. इसलिए Binance का मामला भारतीय निवेशकों के लिए भी एक बड़ी चिंता है.

क्रिप्टो पर टैक्स का नियम भी समझ लीजिए

भारत में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. इसके अलावा सरचार्ज और सेस भी लागू होते हैं. ज्यादातर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS भी कटता है. सबसे अहम बात यह है कि क्रिप्टो में हुए नुकसान को दूसरी कमाई से घटाया नहीं जा सकता. इसलिए अगर बाजार गिरने पर आप नुकसान में क्रिप्टो बेचते हैं तो उस नुकसान से दूसरी आय पर लगने वाले टैक्स में राहत नहीं मिलेगी.

7. निवेशक अभी क्या करें और क्या न करें?

इस तरह की खबर आने के बाद घबराहट होना स्वाभाविक है. लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें.

पहली बात- घबराएं नहीं.

पैसे निकालने की सुविधा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा चोरी हो गया है. Binance ने ग्राहकों का पैसा सुरक्षित होने और नुकसान की भरपाई करने का दावा किया है.

दूसरी बात- फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहें.

ऐसे मामलों में साइबर ठग सक्रिय हो जाते हैं. वे खुद को Binance का कर्मचारी बताकर फोन या मैसेज कर सकते हैं. पैसा सुरक्षित करने या जल्दी निकालने के नाम पर OTP, पासवर्ड या वॉलेट की जानकारी मांग सकते हैं. ऐसी किसी भी जानकारी को किसी के साथ साझा न करें. सिर्फ Binance के आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें.

तीसरी बात- अपने खाते का रिकॉर्ड रखें.

अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट रख लें. अगर बाद में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद रहेगा.

चौथी बात- एक ही एक्सचेंज पर पूरा पैसा न रखें.

यह घटना एक बार फिर बताती है कि अपनी पूरी क्रिप्टोकरेंसी एक ही एक्सचेंज पर रखना जोखिम भरा हो सकता है. लंबे समय के लिए रखी जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को ऐसे वॉलेट में रखने पर विचार किया जा सकता है जिसकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास हो.

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