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हिंदी न्यूज़बिजनेसSwiggy Zomato और Uber वालों को भी मिलेगा PF-इंश्योरेंस, सरकार ने बनाया बोर्ड

Swiggy Zomato और Uber वालों को भी मिलेगा PF-इंश्योरेंस, सरकार ने बनाया बोर्ड

क्लयाणकारी योजनाओं के लिए अब असंगठित मजदूरों के लिए भी सरकार ने बोर्ड बना दिया है. यह बोर्ड सरकार को सलाह देगा कि गिग वर्कर्स के लिए कौन सी कल्याण योजनाएं बनानी है. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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दीवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. श्रम मंत्रालय ने नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन कर दिया है. यह बोर्ड असंगठित मजदूरों और गिग वर्कर्स जैसे Swiggy, Zomato, Uber, Ola वालों के लिए काम करेगा.

यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा अंतर को पाटने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन, निगरानी और सिफारिश करेगा. बोर्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत बना है, जो नवंबर 2025 में लागू हुआ था. इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे.  बताया जा रहा है कि 9 पुराने सोशल सिक्योरिटी कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाया गया है, ताकि करोड़ों असंगठित और गिग वर्कर्स को भी पीएफ और इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा मिल सके.

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बोर्ड में और कौन-कौन होगा शामिल?

  • केंद्र-राज्य सरकार
  • बड़ी कंपनियों के 5 प्रतिनिधि
  • 5 वर्कर प्रतिनिधि
  • ESIC
  • EPFO
  • सिविल सोसाइटी
  • और यूनियनों के लोग

कैसे काम करेगा बोर्ड?

बता दें कि यह बोर्ड साल में कम से कम तीन बार मिलेगा और केंद्र सरकार को सलाह देगा कि गिग वर्कर्स के लिए कौन सी कल्याण योजनाएं बनानी है. पैसा कहां से आएगा और खर्च कैसे होगा. अभी किसी नई स्कीम का ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ बोर्ड बना है जो आगे स्कीम बनाएगा.

इस बोर्ड को लाखों गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों के साथ-साथ पारंपरिक असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंतर को पाटने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन करने, उनकी निगरानी करने और उनकी सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है.

कौन होते हैं गिग वर्कर्स?

गिग वर्कर वह स्वतंत्र पेशेवर होते हैं, जो पारंपरिक नौकरी के बंधन से दूर अपनी मर्जी से अलग-अलग काम करके पैसे कमाते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म वर्कर ऐसे कामगार होते हैं जो अपना काम ढूंढने और उसे पूरा करने के लिए ज़ोमैटो, उबर या ओला जैसे ऑनलाइन ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. गिग वर्कर्स को लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा देने की मांग हो रही थी.

यह भी पढ़ें- भारत में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी- वर्ल्ड बैंक

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
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