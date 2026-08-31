चीनी 30% हुई सस्ती, दुकानों पर गिरावट का असर दिखने में लगेंगे 10 दिन
चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच एक जरूरी जानकारी सामने आई है. मिल से निकलने वाली चीनी यानी एक्स मिल कीमतों में 30 प्रतिशत की गिराटवट आई है. क्या अब दुकानों में लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा?
- इसका लाभ जल्द ही आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
बढ़ती महंगाई से इस वक्त हर कोई परेशान है. त्योहार के समय में चीनी की बढ़ती कीमत ने आम लोगों का बजट हिलाकर रख दिया है. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीनी के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है. इस बीच एक राहत की खबर है. मिल से निकलने वाली चीनी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है.
कितनी गिरावट हुई है?
दरअसल, मिल से निकलने वाली चीनी की कीमत लगभग 30 प्रतिशत कम हुई है. जिसके बाद अब चीनी की कीमत 47 रुपये प्रति किलो हो गई है. ऐसे में कई लोगों ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका असर आम ग्राहकों को भी देखने को मिलेगा या नहीं?
कीमतों में अचानक गिरावट क्यों हुई?
अचानक ही मिल से निकलने वाली चीनी यानी एक्स मिल कीमत में गिरावट नहीं हुई है, बल्कि यह गिरावट सरकार के एक फैसले के बाद हुई है. ऐसे में लोग जानना चाहेंगे कि सरकार ने क्या फैसला लिया है, जिसके बाद कीमत में गिरावट देखने को मिली है.
रिटेल दुकानों पर गिरावट का दिखेगा असर
बता दें कि फिलहाल आम ग्राहकों को दुकानों पर इसका फायदा मिलने में कुछ समय लग सकता है. जानकारी के मुताबिक, दुकानों में ग्राहकों को इसका फायदा कम से कम 10 दिन में दिखने को मिल सकता है.
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सरकार का फैसला क्या है?
अब सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए तैयार की गई रिफाइंड चीनी को देश के बाजार में बेचने की परमिशन दे दी है. सबसे खास बात तो यह है कि आने वाले कुछ महीनों में लगभग 3 से 3.5 लाख टन चीनी बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है.
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आम लोगों को मिलेगा फायदा
अगर आने वाले दिनों में दुकानों पर चीनी के दाम में गिरावट आती है तो इसका फायदा सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा.
- जिन लोगों के घर में चीनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है उनका खर्च कम होगा.
- अगर चीनी सस्ती होती है तो मिठाई, बेकरी और दूसरे सामानों पर भी असर पड़ सकता है.
- होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान वालों का भी खर्च कम हो सकता है.
- अभी दुकानों पर चीनी के दाम कम होने में समय लग सकता है तो इसलिए चीनी का फिलहाल इस्तेमाल सोच-समझकर करना ही बेहतर होगा.