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हिंदी न्यूज़बिजनेसNestle की कॉफी सेफ है या नहीं? कंपनी ने दी सफाई, लेबल पर बढ़ा झगड़ा

Nestle की कॉफी सेफ है या नहीं? कंपनी ने दी सफाई, लेबल पर बढ़ा झगड़ा

Nestlé India ने अपनी कराई गई जांच से यह बताया है की Nescafé के तीन कॉफी ड्रिंक्स सुरक्षिकत है, FSSAI ने इनके लेबलिंग और वर्गीकरण पर सवाल उठाए हैं. कंपनी नियामक को जवाब देगी और नियमों का पालन करेगी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 19 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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कॉफी पीने वालों के लिए नेस्कैफे से जुड़ी एक खबर सामने आई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी के तीन कॉफी ड्रिंक्स के पैकेट पर दी गई जानकारी को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं, नेस्ले इंडिया का कहना है कि उसके ये प्रोडक्ट्स पीने के लिए सुरक्षित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रोडक्ट्स के पैकेट पर सामने की तरफ इन्हें फ्लेवर वाला दूध बताया गया है, जबकि पीछे की तरफ इन्हें डेयरी आधारित पेय के रूप में लिखा गया है.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी इनके बारे में दी गई जानकारी में अंतर पाया गया है. FSSAI का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स को नियमों के अनुसार ‘फलेवर्ड मिल्क’ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. इसी वजह से इनके वर्गीकरण और पैकेट पर दी गई जानकारी को लेकर सवाल उठे हैं.

नेस्ले इंडिया ने क्या कहा?

नेस्ले इंडिया ने कहा है कि नियामक की आपत्ति प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और वर्गीकरण से जुड़ी है, न कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी है. कंपनी के मुताबिक, ये कॉफी ड्रिंक्स खाने-पीने की सुरक्षा से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करते हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि वह FSSAI को इस मामले में अपना जवाब देगी और जरूरी प्रक्रिया में सहयोग करेगी.

किन कॉफी ड्रिंक्स पर उठे सवाल?

FSSAI ने नेस्कैफे के तीन प्रोडक्ट्स की जानकारी और उनके वर्गीकरण पर आपत्ति जताई है. इनमें नेसकेफे इंटेंस कैफे केपिचिनो, नेसकेफे चोको मोका और नेसकेफे चिल्लड लाते शामिल हैं. ये ऐसे कॉफी ड्रिंक्स हैं, जिन्हें सीधे पैकेट या बोतल से पीया जा सकता है. इन्हें बनाने के लिए अलग से कॉफी तैयार करने की जरूरत नहीं होती.

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में कंपनी के जवाब और नियामक की समीक्षा पर नजर रहेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल, यह मामला मुख्य रूप से पैकेट पर दी गई जानकारी और प्रोडक्ट्स की श्रेणी से जुड़ा है. नेस्ले ने अपने ड्रिंक्स को सुरक्षित बताया है, जबकि FSSAI की आपत्तियों पर अंतिम स्थिति आगे की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें- मसालों से मेवों तक के बढ़े दाम, धनतेरस की खरीदारी भी पड़ेगी जेब पर भारी

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
FSSAI Nestlé India
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