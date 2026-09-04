जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?

अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन हैं, तो पिछले कुछ समय में इसकी बढ़ती कीमत का असर अपनी जेब पर जरूर महसूस किया होगा. इन दिनों कई जगहों पर अंडे की दाम में काफी बढ़ोतरी देखनी को मिली है. लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ आपकी थाली तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कई दूसरे खाद्य पदार्थ भी महंगे हो सकते हैं.

अंडा महंगा होने पर किन चीजों के बढ़ सकते हैं दाम?

अंडे का इस्तेमाल कई खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी लागत बढ़ने पर बेकरी आइटम, फास्ट फूड और कुछ दूसरे खाद्य पदार्थ भी महंगे होने की उम्मीद है.

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केक और पेस्ट्री: बेकरी का सामान बनाने में अंडे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है. इसलिए अंडे की कीमत बढ़ने पर बेकरी वालों का खर्च भी बढ़ सकता है.

बेकरी का सामान बनाने में अंडे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है. इसलिए अंडे की कीमत बढ़ने पर बेकरी वालों का खर्च भी बढ़ सकता है. बेकरी प्रॉडक्ट्स: कुछ ब्रेड, बिस्कुट और दूसरे बेकरी आइटम में अंडे का इस्तेमाल स्वाद और टेक्सचर के लिए किया जाता है. ऐसे में लागत बढ़ने का असर इनकी कीमतों पर भी पड़ सकता है.

कुछ ब्रेड, बिस्कुट और दूसरे बेकरी आइटम में अंडे का इस्तेमाल स्वाद और टेक्सचर के लिए किया जाता है. ऐसे में लागत बढ़ने का असर इनकी कीमतों पर भी पड़ सकता है. एग रोल और नूडल्स: होटल, रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट फूड तक कई व्यंजनों में अंडे का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इनके दाम बढ़ सकते हैं.

होटल, रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट फूड तक कई व्यंजनों में अंडे का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इनके दाम बढ़ सकते हैं. मेयोनेज: बर्गर, सैंडविच और सलाद में इस्तेमाल होने वाली कई तरह की मेयोनेज बनाने में अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनके दाम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

बर्गर, सैंडविच और सलाद में इस्तेमाल होने वाली कई तरह की मेयोनेज बनाने में अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनके दाम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. ऑमलेट और एग डिशेज: होटल, ढाबे और स्ट्रीट फूड में मिलने वाले ऑमलेट, एग रोल, अंडा करी और दूसरी अंडे वाली डिशेज की कीमत भी महंगी हो सकती है.

एक साल में कितना महंगा हुआ अंडा?

करीब एक साल पहले फार्म से निकलने वाले एक अंडे की कीमत करीब 4.94 रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 7 रुपये तक हो गई है. खुदरा बाजार में इसकी कीमत करीब 8.50 से 9 रुपये के आसपास बताई जा रही है. वहीं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक अंडा करीब 14 रुपये में भी बिकता हुआ दिखाई दे रहा है.

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