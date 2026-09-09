अब सीधे ATM से निकलेगा नया डेबिट कार्ड, कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?

जब भी कोई व्यक्ति बैंक खाता खुलवाता है, तो उसके 1 हफ्ते बाद घर पर एटीएम कार्ड आ जाता है. हालांकि अब नई सर्विसेज के बाद एक दिन में भी कई मामलों में एटीएम मिल जाया करते हैं. लेकिन अब जल्दी ही सरकार एक नई सुविधा देने जा रही है. जिसके तहत अब डेबिट कार्ड सीधे एटीएम से मिल जाया करेंगे. आइये बताते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी.

दरअसल हाल ही में मुंबई में 8 से 11 सितंबर के बीच ग्लोबल फिटेक फेस्ट 2026 चलने वाला है. जिसके दूसरे दिन यानी आज 9 सितंबर की शाम को DFS सेक्रेटरी इस नई सुविधा को लॉन्च करने वाले हैं. ये नई सुविधा पुरानी डेबिट कार्ड इश्यूएंस की प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देगा.

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इस नई सुविधा का उद्देश्य?

इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य डेबिट कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया अभी है, उसे आसान और तेज बनाना है. फिलहाल आमतौर पर नया डेबिट कार्ड लेने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा में आवेदन करना पड़ता है. इसके बाद कार्ड जारी होने और ग्राहक तक पहुंचने में समय लग सकता है. लेकिन एटीएम वाली इस नई सुविधा से ग्राहकों को कार्ड जल्दी मिलने की उम्मीद है.

ब्रांच पर निर्भरता होगी कम

इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद ग्राहक बैंक की शाखा जाने की जगह एटीएम के जरिए भी डेबिट कार्ड पा सकेंगे. इससे कस्टमर्स के समय की बचत होगी और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी ज्यादा सुविधाजनक बन सकती है. खासतौर पर उन ग्राहकों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें तुरंत डेबिट कार्ड की जरूरत होती है.

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कैसे काम करेगी ये नई व्यवस्था?

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना बैंक की शाखा में जाए ग्राहकों को डेबिट कार्ड मिल जाएगा. यदि आपका डेबिट कार्ड खो गया है, एक्सपायर हो गया है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकत हैं. इससे बार- बार शाखा में जाने का चक्कर खत्म होगा और आप करीबी एटीएम में जाकर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाय कर पाएंगे.

इस कदम से बैंकिंग सेवाएं और आधुनिक हो जाएंगी. एटीएम आधारित डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा से ग्राहकों को मौके पर ही तेज सेवा मिल सकेगी. साथ ही बैंक शाखाओं पर काम का दबाव भी कम हो सकता है.