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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब सीधे ATM से निकलेगा नया डेबिट कार्ड, कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?

अब सीधे ATM से निकलेगा नया डेबिट कार्ड, कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?

अब एटीएम बनवाले के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अब सीधे एटीएम से ही डेबिट कार्ड निकल जाएगा. आइये समझते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Sep 2026 07:15 PM (IST)
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जब भी कोई व्यक्ति बैंक खाता खुलवाता है, तो उसके 1 हफ्ते बाद घर पर एटीएम कार्ड आ जाता है. हालांकि अब नई सर्विसेज के बाद एक दिन में भी कई मामलों में एटीएम मिल जाया करते हैं. लेकिन अब जल्दी ही सरकार एक नई सुविधा देने जा रही है. जिसके तहत अब डेबिट कार्ड सीधे एटीएम से मिल जाया करेंगे. आइये बताते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी.

दरअसल हाल ही में मुंबई में 8 से 11 सितंबर के बीच ग्लोबल फिटेक फेस्ट 2026 चलने वाला है. जिसके दूसरे दिन यानी आज 9 सितंबर की शाम को DFS सेक्रेटरी इस नई सुविधा को लॉन्च करने वाले हैं. ये नई सुविधा पुरानी डेबिट कार्ड इश्यूएंस की प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देगा.

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इस नई सुविधा का उद्देश्य?
इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य डेबिट कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया अभी है, उसे आसान और तेज बनाना है. फिलहाल आमतौर पर नया डेबिट कार्ड लेने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा में आवेदन करना पड़ता है. इसके बाद कार्ड जारी होने और ग्राहक तक पहुंचने में समय लग सकता है. लेकिन एटीएम वाली इस नई सुविधा से ग्राहकों को कार्ड जल्दी मिलने की उम्मीद है.

ब्रांच पर निर्भरता होगी कम
इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद ग्राहक बैंक की शाखा जाने की जगह एटीएम के जरिए भी डेबिट कार्ड पा सकेंगे. इससे कस्टमर्स के समय की बचत होगी और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी ज्यादा सुविधाजनक बन सकती है. खासतौर पर उन ग्राहकों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें तुरंत डेबिट कार्ड की जरूरत होती है.

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कैसे काम करेगी ये नई व्यवस्था?
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना बैंक की शाखा में जाए ग्राहकों को डेबिट कार्ड मिल जाएगा. यदि आपका डेबिट कार्ड खो गया है, एक्सपायर हो गया है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकत हैं. इससे बार- बार शाखा में जाने का चक्कर खत्म होगा और आप करीबी एटीएम में जाकर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाय कर पाएंगे.

इस कदम से बैंकिंग सेवाएं और आधुनिक हो जाएंगी. एटीएम आधारित डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा से ग्राहकों को मौके पर ही तेज सेवा मिल सकेगी. साथ ही बैंक शाखाओं पर काम का दबाव भी कम हो सकता है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Sep 2026 07:15 PM (IST)
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