कॉरपोरेट FD में बंपर रिटर्न, कौन-कौनसी कंपनियां दे रहीं 8.95% तक का ब्याज?

बैंक एफडी के अलावा अगर आप अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न पाने के विकल्प तलाश रहे हैं तो कंपनियों की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर भी नजर डाल सकते हैं. कुछ कंपनियां 8 प्रतिशत से ज्यादा सालाना ब्याज दे रही हैं.

हालांकि, ऊंची ब्याज दर देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है. पैसा लगाने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट रेटिंग और जमा अवधि से जुड़ी शर्तों को समझना जरूरी है.

मूतहूथ केपिटल में सबसे ज्यादा ब्याज

आंकड़ों के मुताबिक, मूतहूथ केपिटल सर्विस तीन साल की एफडी पर 8.95 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रही है. वहीं, एक साल की जमा पर 7.90 प्रतिशत और पांच साल की अवधि पर 8.50 प्रतिशत ब्याज मिलता है. मनिपाल हाउसिंग फाइनेंस सिंडिकेट एक से तीन साल की एफडी पर 8 प्रतिशत तक ब्याज दे रही है.

इसके अलावा, बजाज फाइनेंस 31 से 60 महीने की जमा पर 7.75 प्रतिशत ब्याज दे रही है. श्रीराम फाइनेंस तीन से पांच साल की अवधि के लिए 7.50 प्रतिशत की दर पेश कर रही है. कैन फिन होम्स में 36 महीने की एफडी पर भी 7.50 प्रतिशत ब्याज उपलब्ध है.

इन कंपनियों की ब्याज दरें भी जानें

आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख कंपनियों की एफडी दरों में अंतर है. महिंदरा फाइनेंस की अधिकतम दर 7.45 प्रतिशत, सुंदरराम होन फाइनेंस की 7.40 प्रतिशत, ICICI होम फाइनेंस की 7.35 प्रतिशत, LIC हाउसिंग फाइनेंस की 7.35 प्रतिशत और PNB हाउसिंग फाइनेंस की 7.25 प्रतिशत है. ये दरें संबंधित जमा अवधि और योजना की शर्तों पर निर्भर करती हैं.

वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है अतिरिक्त ब्याज

कई कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दर से अधिक ब्याज देती हैं. यह अतिरिक्त दर आम तौर पर 0.25 से 0.50 प्रतिशत अंक तक हो सकती है. श्रीराम फाइनेंस में वरिष्ठ नागरिकों को 0.50 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त ब्याज मिलता है. कुछ अन्य कंपनियां भी अपनी शर्तों के अनुसार यह सुविधा देती हैं.

कंपनी की FD में निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान

कॉरपोरेट एफडी में निवेश करने से पहले पांच जरूरी बातें जांचें. पहली, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय स्थिति कैसी है. दूसरी, ब्याज दर के साथ जमा की अवधि की तुलना करें. तीसरी, समय से पहले पैसा निकालने पर लगने वाले जुर्माने और शर्तों को समझें. चौथी, यह देखें कि कंपनी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है. पांचवीं, ब्याज से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स और अपनी जरूरत के समय पैसे की उपलब्धता का आकलन करें.

ध्यान दें कि कंपनी की एफडी में बैंक एफडी की तरह जमा पैसे की बीमा सुरक्षा नहीं मिलती. अगर कंपनी पैसा लौटाने में असमर्थ होती है, तो आपका मूल पैसा और ब्याज दोनों डूब सकते हैं. इसलिए सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर निवेश न करें. पैसा लगाने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ब्याज दर और बाकी नियम जरूर जांच लें.

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