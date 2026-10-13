महंगाई के दौर में सस्ती हुई कॉफी, सर्दियों से पहले 8.7% तक गिरे दाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सितंबर में वैश्विक कॉफी की कीमतों में 8.7% गिरावट.

ब्राजील से बढ़ी आपूर्ति और स्टॉक ने दाम गिराए.

बारिश ने प्रीमियम अरेबिका कॉफी की गुणवत्ता प्रभावित की.

सभी प्रमुख कॉफी समूह की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई.

सर्दियां आने वाली हैं और राहत की बात यह है कि इस बीच कॉफी के दाम गिर गए हैं. एक तरफ जहां चीनी, प्याज, लहसून, नींबू के दाम बढ़ रहे हैं. वहीं, एक कॉफी ऐसी चीज है, जो सस्ती हुई है. सितंबर में दुनियाभर में कॉफी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि पीने से ज्यादा इसकी पैदावार ज्यादा हुई है, जिससे दाम 8.7% तक गिर गए हैं.

ब्राजील से सप्लाई बढ़ने और दुनियाभर में इसके अधिक स्टॉक ने कॉफी की कीमतों पर दबाव डाला है. द इंफॉर्मिस्ट' ने इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गनाइज़ेशन (ICO) की मासिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अल नीनो मौसम की अनिश्चितता और अरेबिका कॉफी के कम स्टॉक ने कीमतों को बहुत अधिक नीचे गिरने से बचा लिया. ICO की कम्पोजिट इंडिकेटर कीमत सितंबर में औसतन 262.18 सेंट प्रति पाउंड रही, जो अगस्त के 287.29 सेंट प्रति पाउंड से 8.7% कम है.

बारिश से पैदा हुई असमानता

ब्राजील में अगस्त तक फसल की कटाई लगभग (97% तक) पूरी हो चुकी है. यहां की नेशनल सप्लाई कंपनी (CONAB) ने 24 सितंबर को देश की 2026 की कॉफी फसल के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर रिकॉर्ड 67.6 मिलियन बैग कर दिया. इससे बाजार में सप्लाई बढ़ने की भी उम्मीद बढ़ गई.

हालांकि, ICO ने कहा कि कटाई के दौरान बारिश ने बीन्स की क्वालिटी पर असर डाला, जिससे ग्लोबल मार्केट में प्रीमियम क्वॉलिटी और लो-ग्रेड कॉफी की उपलब्धता में असमानता पैदा हो गई. मतलब ये कि एक तरफ खराब या साधारण क्वॉलिटी की कॉफी का स्टॉक अधिक बच गया, जबकि प्रीमियम कॉफी बहुत कम बची रही, जिसके खरीदार कम नहीं हैं.

ऐसे में इस असमानता के चलते भले ही यह दिख रही है कि कॉफी की औसत कीमतें 8.7% गिरी है, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी की अरेबिका कॉफी की भारी किल्लत के चलते इसके लिए कंपनियों को अच्छी-खासी कीमतें चुकानी पड़ेंगी.

सितंबर में गिरे सभी चार ग्रुप इंडिकेटर

सितंबर महीने में तीनों प्रमुख कॉफी ग्रुप्स की कीमतों में गिरावट आई है. कोलंबियन माइल्ड्स की कीमतें अगस्त से 8.1% गिरकर औसतन 356.15 सेंट प्रति पाउंड हो गईं. इस ग्रुप की कॉफी अपनी प्रीमियम क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के कारण जानी जाती है. इसमें गिरावट बाकियों के मुकाबले सबसे कम हुई है, जिससे बाजार में गिरती कीमतों को संभलने का मौका मिला.

इस बीच, अन्य माइल्ड्स की कीमतें 8.8% गिरकर 329.44 सेंट प्रति पाउंड हो गईं. इस ग्रुप में भारत की मुख्य अरेबिका कॉफी भी आती है. इसकी भी कीमतें गिरी जरूर हैं, लेकिन यह ब्राजील के मुकाबले कम है.

सबसे ज्यादा ब्राजीलियन नैचुरल्स की कीमतें 9.9% गिरी हैं, जो 290.19 सेंट प्रति पाउंड रह गई हैं. ब्राजील में कटाई पूरी होने से इसकी अधिक सप्लाई से कीमतें गिरी हैं. इस महीने रोबस्टा की कीमतें भी 7.3% गिरकर 167.49 सेंट प्रति पाउंड हो गईं.

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