नौकरी करना कितना जरूरी है ये तो सभी जानते हैं. ऐसे में सोचिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और अचानक कंपनी बड़ी छंटनी का ऐलान कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों की परेशानी बढ़ जाएगी. इस बीच स्मार्टफोन चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी Qualcomm ने दुनियाभर में नौकरियों में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है.

दरअसल, कंपनी के CEO क्रिस्टियानो अमोन ने कर्मचारियों को मेमो भेजकर इसकी जानकारी दी है और कुछ ही समय में कर्मचारियों को छंटनी के बारे में जानकारी मिलनी भी शुरू हो जाएगी.

फैसला किस आधार पर लिया जाएगा?

इस बारे में कंपनी ने CEO ने बताया छंटनी का फैसला कर्मचारियों के काम और कंपनी की जरूरतों को देखकर लिया जाएगा. लेकिन अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस छंटनी का असर कितने कर्मचारियों पर पड़ने वाला है.

चिप की मांग पर पड़ा असर

Qualcomm में छंटनी की सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी को अपने काम में सुधार करना है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की ब्रिकी में आई कमजोरी और मेमोरी की बढ़ती कीमतों से भी चिंप की डिमांड पर असर पड़ा है. कंपनी के CEO के मुताबिक, कंपनी कुछ ऐसे क्षेत्रों में बदलाव करना चाह रही है, जहां पर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है.

कर्मचारियों को छंटनी की जानकारी कब मिलेगी?

बता दें कि इस कंपनी के कर्मचारियों को अगले महीने यानी नवंबर से छंटनी की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी. सितंबर 2025 तक कंपनी में दुनियाभर में 52 हजार कर्मचारी काम कर रहे थे.

कितने कर्मचारियों की जाएगी नौकरी?

जानकारी के मुताबिक, कंपनी कितने कर्मचारियों की छंटनी करेगी, फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी सांझा नहीं की है. हां, लेकिन कर्मचारियों को छंटनी की जानकारी नवंबर के महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी. ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर छंटनी के पीछे की वजह क्या है?

क्यों हो रही है छंटनी?

इस मामले पर कंपनी के CEO ने कहना है कंपनी अपने काम करने के तरीके और प्रदर्शन को ज्यादा बेहतर करना चाह रही है. कंपनी कुछ ऐसे क्षेत्रों में बेहतर करना चाहती है, जहां पर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है.

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