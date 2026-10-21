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हिंदी न्यूज़बिजनेसQualcomm layoffs: चिप कंपनी क्वालकॉम ने किया बड़ी छंटनी का ऐलान, 52000 कर्मचारियों को भेजा मेमो

Qualcomm layoffs: चिप कंपनी क्वालकॉम ने किया बड़ी छंटनी का ऐलान, 52000 कर्मचारियों को भेजा मेमो

Qualcomm layoffs: स्मार्टफोन चिप बनाने वाली कंपनी Qualcomm ने छंटनी की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी. हालांकि, कंपनी नौकरी से कितने कर्मचारियों को निकलेगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 11:11 AM (IST)
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नौकरी करना कितना जरूरी है ये तो सभी जानते हैं. ऐसे में सोचिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और अचानक कंपनी बड़ी छंटनी का ऐलान कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों की परेशानी बढ़ जाएगी. इस बीच स्मार्टफोन चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी Qualcomm ने दुनियाभर में नौकरियों में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है. 

दरअसल, कंपनी के CEO क्रिस्टियानो अमोन ने कर्मचारियों को मेमो भेजकर इसकी जानकारी दी है और कुछ ही समय में कर्मचारियों को छंटनी के बारे में जानकारी मिलनी भी शुरू हो जाएगी.

फैसला किस आधार पर लिया जाएगा?

इस बारे में कंपनी ने CEO ने बताया छंटनी का फैसला कर्मचारियों के काम और कंपनी की जरूरतों को देखकर लिया जाएगा. लेकिन अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस छंटनी का असर कितने कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. 

चिप की मांग पर पड़ा असर

Qualcomm में छंटनी की सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी को अपने काम में सुधार करना है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की ब्रिकी में आई कमजोरी और मेमोरी की बढ़ती कीमतों से भी चिंप की डिमांड पर असर पड़ा है. कंपनी के CEO के मुताबिक, कंपनी कुछ ऐसे क्षेत्रों में बदलाव करना चाह रही है, जहां पर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है. 

कर्मचारियों को छंटनी की जानकारी कब मिलेगी?

बता दें कि इस कंपनी के कर्मचारियों को अगले महीने यानी नवंबर से छंटनी की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी. सितंबर 2025 तक कंपनी में दुनियाभर में 52 हजार कर्मचारी काम कर रहे थे. 

कितने कर्मचारियों की जाएगी नौकरी? 

जानकारी के मुताबिक, कंपनी कितने कर्मचारियों की छंटनी करेगी, फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी सांझा नहीं की है. हां, लेकिन कर्मचारियों को छंटनी की जानकारी नवंबर के महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी. ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर छंटनी के पीछे की वजह क्या है?

क्यों हो रही है छंटनी?

इस मामले पर कंपनी के CEO ने कहना है कंपनी अपने काम करने के तरीके और प्रदर्शन को ज्यादा बेहतर करना चाह रही है. कंपनी कुछ ऐसे क्षेत्रों में बेहतर करना चाहती है, जहां पर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Business News Qualcomm Layoffs
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