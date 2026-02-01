'बिल्कुल टाइम वेस्ट...' बजट पर आया BharatPe के अशनीर ग्रोवर का चौंकानेवाला रिएक्शन

Ashneer Grover Reaction on Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है, जिस पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस आ रहे हैं. इसी क्रम में BharatPe के पूर्व फाउंडर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बजट पर अपना रिएक्शन देते हुए अशनीर ने कहा है, "इस बजट ने मुझे शार्क टैंक में एक पिचर को दी गई मेरी फटकार की याद दिला दी- बिल्कुल टाइम वेस्ट किया आपने - अपना भी और हमारा भी!"

This budget reminded of my rebuke on Shark Tank to one of the pitchers:



“Bilkul time waste kiya aapne - apna bhi aur humara bhi !” — Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) February 1, 2026

अशनीर को बजट से मायूसी

शार्क टैंक इंडिया के जजों में से एक अशनीर ग्रोवर ने वित्त मंत्री के प्रेजेंटेशन की तुलना एक कमजोर एंटरप्रेन्योरियल पिच से की, जो बोलने में तो लंबी थी लेकिन उसका असर कम था. बजट पर किया गया उनका यह कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शंस आ रहे हैं.

अशनीर के पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट्स

अशनीर के पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "लगता है आप IT/ED से पूछताछ करवाना चाहते हैं." एक और यूजर ने ग्रोवर की बात से सहमति जताते हुए कमेंट किया, "आपसे सहमत हूूं. बजट में पूरा टाइम बर्बाद हुआ." एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा,, "हाहा, सच में कितना टाइम बर्बाद हुआ."

इस साल बजट में हुई घोषणाओं से इतना तो साफ है कि सरकार तुरंत राहत देने के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रही है. इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल मिशन और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की बात कही गई.

