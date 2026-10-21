दिल्ली-NCR में कहां मिलते हैं सर्दियों के सबसे सस्ते कपड़े?

सर्दियों का मौसम आते ही जैकेट, स्वेटर, हुडी और गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो जाती है. लेकिन ब्रांडेड शोरूम में कपड़ों की कीमत देखकर कई बार बजट बिगड़ जाता है. ऐसे में दिल्ली-NCR के कुछ बाजार कम पैसों में स्टाइलिश कपड़े खरीदने का मौका देते हैं. यहां आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से गर्म कपड़े तलाश सकते हैं.

दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए काफी मशहूर है. यहां सर्दियों में जैकेट, स्वेटर, हुडी, कोट और कार्डिगन जैसे कई विकल्प मिलते हैं. युवाओं के बीच यह बाजार खास पसंद किया जाता है. यहां खरीदारी करते समय अलग-अलग दुकानों पर कीमत पूछना फायदेमंद हो सकता है. मोलभाव करके भी अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

गांधी नगर मार्केट

पूर्वी दिल्ली की गांधी नगर मार्केट कपड़ों के थोक कारोबार के लिए जानी जाती है. यहां रेडीमेड कपड़ों की कई दुकानें हैं. अगर आप एक साथ कई कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो यह बाजार आपके काम आ सकता है. यहां जाने से पहले दुकानदार से पूछ लें कि वह एक पीस भी बेचता है या नहीं, क्योंकि कुछ दुकानों पर थोक में खरीदारी को प्राथमिकता दी जाती है.

लाजपत नगर मार्केट

लाजपत नगर मार्केट में सर्दियों के कपड़ों के साथ फैशन से जुड़े कई विकल्प मिलते हैं. यहां जैकेट, स्वेटर और रोजाना पहनने वाले कपड़ों की तलाश की जा सकती है. अगर आप गर्म कपड़ों के साथ अपने लुक को भी स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो इस बाजार में कई दुकानों पर खरीदारी के विकल्प मिल सकते हैं. बेहतर कीमत पाने के लिए दुकानों के बीच तुलना जरूर करें.

जनपथ मार्केट

कनॉट प्लेस के पास स्थित जनपथ मार्केट बजट शॉपिंग के लिए लोकप्रिय है. यहां छोटे स्टॉल और दुकानों पर कपड़ों से लेकर फैशन एक्सेसरीज तक कई चीजें मिलती हैं. सर्दियों में यहां गर्म कपड़े और ट्रेंडी आउटफिट तलाश सकते हैं. हालांकि, खरीदारी करते समय कपड़े की क्वालिटी और सिलाई की जांच करना जरूरी है.

मोनेस्ट्री मार्केट

कश्मीरी गेट के पास स्थित मोनेस्ट्री मार्केट में भी सर्दियों के कपड़ों के कई विकल्प मिलते हैं. यहां जैकेट, हुडी और स्वेटर खरीदने के लिए दुकानों पर जा सकते हैं. अगर आप ठंड के लिए मोटे और आरामदायक कपड़े तलाश रहे हैं, तो यह बाजार आपकी सूची में शामिल हो सकता है. खरीदने से पहले फिटिंग, जिप और कपड़े की मोटाई जरूर जांचें.

सस्ते कपड़े खरीदने के लिए अपनाएं ये टिप्स

बाजार में खरीदारी करने से पहले अपना बजट तय कर लें. एक ही कपड़े के लिए दो-तीन दुकानों पर कीमत पूछें और मोलभाव करने से न हिचकिचाएं. जैकेट और स्वेटर खरीदते समय उनकी सिलाई, कपड़े की मोटाई और क्वालिटी पर भी ध्यान दें. सिर्फ कम कीमत देखकर कपड़े खरीदने से बचें.

कुल मिलाकर, दिल्ली-NCR में सर्दियों के कपड़ों की बजट शॉपिंग के लिए सरोजिनी नगर, गांधी नगर, लाजपत नगर, जनपथ और मोनेस्ट्री मार्केट अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं. सही बाजार चुनकर और कीमतों की तुलना करके आप अपने बजट में गर्म कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं.

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