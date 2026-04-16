15 सालों में सबसे बड़ी छंटनी, 2000 लोगों को निकलेगा BBC, बचाएगा इतने मिलियन पाउंड

BBC Layoffs: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी (BBC) ने बताया है कि अगले दो सालों में उनका प्लान 2000 नौकरियों (लगभग 10 परसेंट कर्मचारी) में कटौती करना है. बीते 15 अप्रैल को अपने स्टाफ संग हुई एक बैठक में कंपनी ने यह जानकारी दी, जिसे बीते 15 सालों में कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है.

बुधवार को कर्मचारियों के साथ एक कॉल के दौरान इसकी सूचना दिए जाने के बाद अंतरिम डायरेक्टर-जनरल रोडरी टैल्फान डेविस ने बताया, मुझे पता है कि इससे अनिश्चितता पैदा होगी, लेकिन हम चुनौतियों को लेकर खुलकर बातें करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की यह छंटनी महंगाई, लाइसेंस फीस से होने वाली आय पर दबाव, कमजोर कमर्शियल रेवेन्यू और बड़े पैमाने पर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच की जाएगी.

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