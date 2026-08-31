Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला

4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला

चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी राम मंदिर में कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपये का चेक फाड़ा था. अब वह चेक बाउंस हो गया है क्योंकि महिला के खाते में सिर्फ 3 रुपये ही थे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अयोध्या राम मंदिर को मिला ₹4 करोड़ का चेक बाउंस.
  • दाता के खाते में मात्र ₹3 निकले, बैंक भेजेगा नोटिस.
  • चेक बाउंस होना अपराध है, 2 साल जेल और जुर्माना संभव.

अयोध्या राम मंदिर में एक महिला द्वारा दान में दिया गया 4 करोड़ रुपये का चेक बाउंस हो गया है. महिला ने राम मंदिर में कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपये का चेक काटा था. अब पता चला कि खाते में सिर्फ 3 ही रुपये है.

चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी ने यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया था. जब ट्रस्ट ने इसे बैंक में जमा कराया, तो पता चला कि खाते में 4 करोड़ तो छोड़िए, 4 रुपये भी नहीं है. महिला ने मंदिर को 10,000 रुपये का अलग से दान भी दिया था. अब बैंक उस महिला को नोटिस भेजने की तैयारी में है. सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अकाउंट में पर्याप्त पैसे थे ही नहीं, तो इतनी बड़ी रकम का चेक क्यों काटा गया.

महिला ने रखी थी अजीब शर्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने लिखित आश्वासन मांगा था कि उनके दिए 4 करोड़ सिर्फ मंदिर के स्टाफ के वेतन और सुविधाओं पर खर्च हों. इस भारी-भरकम चेक के साथ ही महिला ने रामलला के दर्शन के दौरान 10,000 रुपये अलग से डोनेट भी किए थे और रसीद भी कटवाई थी.

चेक बाउंस होना अपराध

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत, बिना बैलेंस चेक बाउंस होना एक अपराध है. इसमें आरोपित व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक की कैद हो सकती है. साथ ही चेक में लिखी राशि का दोगुना जुर्माना तक लगाया जा सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट जेल और जुर्माना दोनों की सजा एक साथ दे सकता है.

चेक बाउंस होने पर बैंक एक 'मेमो' देता है, जिसमें बाउंस होने का कारण लिखा होता है. बैंक मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर  चेक देने वाले व्यक्ति को पीड़ित पक्ष की तरफ से एक वकील के जरिए 'कानूनी नोटिस' भेजना अनिवार्य है. नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है. अगर इस दरमियान व्यक्ति पैसे चुका दे तो ठीक नहीं तो अगले 30 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है.

ये भी पढ़ें:

चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Ayodhya RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
बिजनेस
चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी
चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी
बिजनेस
नेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?
नेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?
बिजनेस
सोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव
सोमवार की सुबह क्या है रेट, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K सोना और चांदी का ताजा भाव
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
बिहार
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
विश्व
‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
‘अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
भोजपुरी सिनेमा
'मेरी हत्या करवा देंगे',  तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, कहा- हनीट्रैप में फंसाया
'मेरी हत्या करवा देंगे',  तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, कहा- हनीट्रैप में फंसाया
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
टेक्नोलॉजी
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget