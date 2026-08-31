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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी

चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी

चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महज एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 1.77% की बढ़ोतरी हुई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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  • सरकार ने सितंबर के लिए 13 लाख टन चीनी कोटा निर्धारित किया.
  • चीनी मिलों को अब 7 दिन में आवंटित कोटा बेचना अनिवार्य.
  • यह नियम जमाखोरी रोकेगा, कीमतें नियंत्रित रखेगा, उपलब्धता बढ़ेगी.
  • थोक खरीदारों के लिए 15 दिन स्टॉक सीमा भी लागू की गई.

बाजार में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत, केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 के पहले पखवाड़े (यानी 1 से 15 सितंबर) के लिए 13 लाख टन चीनी का कोटा तय किया है. सरकार के इस नए आदेश के तहत, मिलों को रिलीज ऑर्डर मिलने के सात दिनों के अंदर अपना कोटा बेचना होगा, जबकि पहले इसके लिए एक महीने का वक्त मिलता था. 

क्या है नया कोटा सिस्टम?

सरकार के इस नए नियम के तहत, चीनी मिलों को अब एक महीने के बजाय रिलीज ऑर्डर जारी होने के 7 दिनों के भीतर अपना आवंटित कोटा बाजार में हर हाल में बेचना ही होगा. बता दें कि रिलीज ऑर्डर सरकार की तरफ से चीनी मिलों के लिए जारी किया जान वाला एक आधिकारिक आदेश या अनुमति पत्र होता है.

इसके तहत सरकार यह तय करती है कि कोई भी चीनी मिल एक निश्चित समय सीमा के भीतर खुले बाजार में कितनी चीनी बेच सकती है. सरकार के इस मैकेनिज्म के तहत कोई भी चीनी मिल गोदाम में रखी पूरी चीनी एक बार में बाजार में नहीं बेच सकती है क्योंकि अगर एक बार में चीनी की बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई, तो दाम तेजी से गिर जाएंगे. इससे मिलों को नुकसान होगा. इसी तरह से अगर मिलें चीनी दबाकर रख लेंगे, तो इसकी किल्लत हो जाएगी और दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे जनता को नुकसान होगा. रिलीज ऑर्डर दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलता है.

जमाखोरी पर रोक

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मिलें ज्यादा मुनाफे के लालच में कहीं चीनी का स्टॉक दबाकर नहीं रख पाएं इसलिए सरकार अब 7 दिनों के भीतर कोटा बेचने का कड़ा नियम लेकर आई है, जो  1 से 15 सितंबर के बीच 13 लाख टन है. इतना कोटा गणेश चतुर्थी और ओणम जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

सरकार के तय कोटे के हिसाब से 1 से 15 सितंबर के बीच 13 लाख टन चीनी बाजार में आएगी, जिसे मिलों के लिए 7 दिनों के भीतर बेचना अनिवार्य होगा. इससे बाजार में चीनी की कोई कमी नहीं रहेगी, तो कीमतें भी काबू में रहेंगी. 

सरकार ने हाल ही में थोक खरीदारों (जैसे मिठाई और कोल्ड ड्रिंक निर्माता) पर भी 15 दिनों से अधिक का स्टॉक रखने पर पाबंदी लगा दी है, जो नवंबर के अंत तक लागू रहेगी

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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