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हिंदी न्यूज़बिजनेसएयर इंडिया का बड़ा तोहफा, अब यात्रियों को मिलेगा फिजिकल सिम और eSIM

एयर इंडिया का बड़ा तोहफा, अब यात्रियों को मिलेगा फिजिकल सिम और eSIM

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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एयर इंडिया ने अपने इंटरनेशनल यात्रियों को बड़ी राहत दी है. एयरलाइन कंपनी ने इंटरनेशनल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, इसके तहत एयरलाइंस विदेश यात्रा करने वाले अपने यात्रियों को फिजिकल सिम और ई-सिम की सुविधा उपलब्ध कराएगी, इस सर्विस के जरिए यात्री विदेश में लैंड होते ही तुरंत कॉलिंग, कनेक्टिविटी और डेटा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर लोकल सिम खरीदने की झंझट या महंगे इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज से मुक्ति मिलेगी.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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