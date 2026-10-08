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एयर इंडिया का बड़ा तोहफा, अब यात्रियों को मिलेगा फिजिकल सिम और eSIM
एयर इंडिया ने अपने इंटरनेशनल यात्रियों को बड़ी राहत दी है. एयरलाइन कंपनी ने इंटरनेशनल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, इसके तहत एयरलाइंस विदेश यात्रा करने वाले अपने यात्रियों को फिजिकल सिम और ई-सिम की सुविधा उपलब्ध कराएगी, इस सर्विस के जरिए यात्री विदेश में लैंड होते ही तुरंत कॉलिंग, कनेक्टिविटी और डेटा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर लोकल सिम खरीदने की झंझट या महंगे इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज से मुक्ति मिलेगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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