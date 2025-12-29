भारी छूट: हवाई सफर करिए अब सिर्फ 1850 रुपये में! शुरु हो गई एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल

Air India Express PayDay Sale: हवाई यात्रा करने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी मासिक पे-डे सेल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों पर सस्ते टिकट मिल रहे हैं. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, घरेलू उड़ानों के टिकट 1,950 रुपये से उपलब्ध हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट 5,590 रुपये से शुरू हो रहे हैं. इसके अलावा, कम सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लाइट फेयर का विकल्प भी पेश किया गया है, जिसमें चेक-इन बैगेज शामिल नहीं होगा.

हवाई सफर पर भारी छूट

लाइट फेयर के तहत घरेलू उड़ानों के टिकट 1,850 रुपये से और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट 5,355 रुपये से बुक किए जा सकते हैं. इन टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट www.airindiaexpress.com, मोबाइल ऐप और अन्य सभी प्रमुख बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए 1 जनवरी 2026 तक की जा सकती है. सबसे खास बात यह है कि घरेलू उड़ानों के लिए ये रियायती टिकट 12 जनवरी 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक मान्य रहेंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए इनकी वैधता 12 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक होगी.

शुरू हो गई पे डे सेल

यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दे रही है. मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों से कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लिया जाएगा, वहीं वेबसाइट पर नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस रोजाना पांच से अधिक उड़ानों का संचालन करती है और इसके बेड़े में 100 से ज्यादा ए320 विमान और बोइंग 737 शामिल हैं.

उन पैसेंजर्स को जिन्होंने लाइट फेयर चुना है, रियायती दरों पर चेक-इन बैगेज की फैसिलिटीज होंगी. इसके तहत घरेलू उड़ानों के अंदर 15 किलो तक के बैगेज के लिए 1500 रुपये जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 20 किलो तक बैगेज के लिए 2500 रुपये की फीस तय की गई है.

