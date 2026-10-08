ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसAir India ने महंगे किए हवाई टिकट, 9 अक्टूबर से बढ़ जाएगा फ्यूल सरचार्ज

Air India ने महंगे किए हवाई टिकट, 9 अक्टूबर से बढ़ जाएगा फ्यूल सरचार्ज

एयर इंडिया से अगर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले ही जान लीजिए कि एयरलाइंस जल्दी ही किराया बढ़ाने जा रही है. हवाई टिकट महंगा होने का सबसे बड़ा कारण हवाई ईंधन की कीमतों का बढ़ना है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है. खाने- पीने के सामानों समेत ईंधन भी लगातार महंगा हो रहा है. हाल ही में विमानों में डलने वाला फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भीइजाफा हुआ है. जिसका असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ रहा है. जिसके चलते अब एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वो टिकट की कीमतों को बढ़ा देगी. एयरलाइंस जल्दी ही घरेलू और कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएगी. जिसका सीधा असर 9 अक्टूबर से होने वाली नई बुकिंग पर पड़ेगा और यात्रियों को पहले से ज्यादा किराया देना होगा.

एयर इंडिया एक्सप्रेस में ये नया सरचार्ज 9 अक्टूबर की रात 12 बजे से की गई बुकिंग पर लागू होगा, जबकि एयर इंडिया में इसे 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे से लागू किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
GST काउंसिल में UPI MDR पर भी हुआ विचार, ट्रांजैक्शन पर राहत देगी सरकार?
GST काउंसिल में UPI MDR पर भी हुआ विचार, ट्रांजैक्शन पर राहत देगी सरकार?
बिजनेस
दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन
दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन
बिजनेस
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, GST दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, GST दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
बिजनेस
GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल
GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल

घरेलू उड़ानों पर कितना बढ़ेगा खर्च?
एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों का खर्च बढ़ेगा, जिसके हिसाब से यहां पर कितनी कीमत बढ़ेगी वो बताते हैं. फ्यूल सरचार्ज उड़ान की दूरी के हिसाब से तय किया गया है. ये सरचार्ज एक तरफ की यात्रा के लिए होगा.

दूरी लागत
500 किमी 400 रुपये
501 से 1,000 किमी 600 रुपये
1,001 से 1,500 किमी 850 रुपये
1,501 से 2,000 किमी 1,200 रुपये
2,000 किमी से ज्यादा 1,200 रुपये

 

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी बढ़ा सरचार्ज
तो वहीं कुछ अंतरराष्ट्रीय रूटों पर यात्रियों को इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. जैसे नॉर्थ अमेरिका तक की उड़ान के लिए 215 डॉलर एक्स्ट्रा देना होंगे. ऑस्ट्रेलिया तक के लिए 210 डॉलर देना होंगे. यूरोप और ब्रिटेन के लिए 135 डॉलर चार्ज लगेगा. वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक के लिए 55 डॉलर देना होंगे.

ATF महंगा होने से बढ़ी परेशानी
एयरलाइंस के खर्च में ईंधन का बड़ा हिस्सा होता है. इसलिए जब ATF महंगा होता है, तो एयरलाइंस पर लागत का दबाव बढ़ जाता है. कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा यात्रियों से वसूलने के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाती हैं. यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि 9 अक्टूबर से इन रूटों पर टिकट महंगे हो जाएंगे. हालांकि, टिकट की आखिरी कीमत सिर्फ सरचार्ज से तय नहीं होगी. इसमें बेस किराया, टैक्स और दूसरे शुल्क भी शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Air India ATF Air India Ticket Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
GST काउंसिल में UPI MDR पर भी हुआ विचार, ट्रांजैक्शन पर राहत देगी सरकार?
GST काउंसिल में UPI MDR पर भी हुआ विचार, ट्रांजैक्शन पर राहत देगी सरकार?
बिजनेस
दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन
दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन
बिजनेस
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, GST दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, GST दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
बिजनेस
GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल
GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
स्पोर्ट्स
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget