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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन

दिसंबर से पहले घर खरीद लो, RBI के फैसले से भयंकर महंगा हो जाएगा होम लोन

अपने घर का सपना देखने वालों को इसे थोड़ा सा जल्दी पूरा करने की कोशिश करना चाहिए. क्योंकि दिसंबर के बाद घर खरीदना और होम लोन लेना आपके लिए महंगा हो जाएगा. ऐसा रेपो रेट बढ़ने के कारण हो रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 06:54 PM (IST)
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क्या आप आने वाले समय में अपना खुद का सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है. बल्कि जितना जल्दी हो सके ये आशियाना बना लीजिए, खासतौर से वो लोग जो लोन लेकर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. उनके लिए अब केवल दिसंबर तक का ही समय बाकी रह गया है. हो सके तो इससे पहले ही घर खरीद लें.

क्योंकि बुधवार को RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है. लेकिन आने वाले समय में RBI इसमें और भी ज्यादा वृद्धि करने की प्लानिंग कर रहा है.

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अलगी बैठक में और बढ़ेगा रेपो रेट
दरअसल बीते दिन ही RBI की तीन दिवसीय बैठक समाप्त हुई है. जिसके बाद फैसला किया गया कि रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की जाएगी. जिसके बाद अब खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अपनी अगली आगामी बैठक में RBI और भी ज्यादा रेपो रेट बढ़ा सकता है. इस बारे में SBI के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है. बुधवार को उन्होंने कहा कि, RBI दिसंबर में होने वाली अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट में 0.50% की बड़ी बढ़ोतरी करेगा.

महंगाई के चलते बढ़ेंगे रेपो रेट
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, SBI के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि  'महंगाई के तेजी से बढ़ने के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, हमें लगता है कि ग्लोबल हालात के आधार पर दिसंबर के पॉलिसी साइकल में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.'

उन्होंने कहा कि, जल्द ही ग्लोबल हालात में ज्यादा उतार-चढ़ाव आने की संभावना है, और रेपो रेट को मौजूदा 5.50% से बढ़ाकर 6% करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा.

दिसंबर से पहले खरीद लें घर
ऐसे में यदि आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो दिसंबर से पहले ही खरीद लें. जिससे कि आपको लोन लेने पर और ज्यादा ब्याज ना दना पड़े. क्योंकि RBI यदि रेपो रेट फिर बढ़ाता है तो तमाम बैंक इसका बोझ जनता पर डालेंगे.

ये भी पढ़ें: GST Council: व्यापारियों के लिए ITC पर बड़ी खबर, फेक बिलिंग पर नकेल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 08 Oct 2026 06:54 PM (IST)
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