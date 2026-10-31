नोएडा में 13000 किसानों को मिलेंगे प्लॉट, सालों से लटका मामला सुलझा

नोएडा में जिन किसानों की जमीन शहर के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी उनमें से हजारों किसान अब भी अपने हिस्से के आवासीय प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं. सालों से अटके इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 में बदलाव किया है. इससे करीब 13 हजार किसानों को उनके हिस्से के 5 फीसदी विकसित आवासीय प्लॉट मिल जाएंगे.

दरअसल, नोएडा में विकास के लिए बड़ी संख्या में गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी. इसके बदले किसानों को मुआवजे के साथ विकसित आवासीय प्लॉट देने की भी बात हुई थी. लेकिन शहर का ज्यादातर हिस्सा विकसित हो जाने के कारण बचे हुए किसानों के लिए प्लॉट की जमीन तलाशना मुश्किल हो रहा था. अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव किया गया है.

मास्टर प्लान-2031 में क्या बदलाव हुआ?

नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 के जोनिंग रेगुलेशन के क्लॉज 7.3.1 में संशोधन किया है. इसके तहत अब गांवों की मौजूदा आबादी से सटी जमीन पर भी किसानों के लिए 5 फीसदी विकसित आवासीय प्लॉट नियोजित किए जा सकेंगे.

नोएडा प्राधिकरण के CEO कृष्ण करुणेश के मुताबिक, मास्टर प्लान-2031 के लगभग पूरा होने के कारण बाकी प्लॉट के लिए सही जगह तलाशना मुश्किल हो रहा था. पहले प्राधिकरण के सामने परेशानी थी कि शहर में विकास कार्य लगभग पूरा हो चुका है और किसानों को देने के लिए बाकी प्लॉट कहां बनाए जाएं. अब गांवों के आसपास मौजूद जमीन पर भी प्लॉट तैयार करने का ऑप्शन मिल सकेगा.

किसानों को क्यों नहीं मिले प्लॉट?

नोएडा प्राधिकरण की नीति के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है, उन्हें अधिग्रहित जमीन के बदले 5 फीसदी विकसित आवासीय प्लॉट देने का प्रावधान है. हालांकि, सभी किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

किसान संगठनों के मुताबिक, करीब 12,800 किसान ऐसे हैं जिनके प्लॉट का मामला अब भी रुका हुआ है. बता दें कि नोएडा में जमीन अधिग्रहण का दायरा भी काफी बड़ा रहा है. साल 1976 से 2020 के बीच प्राधिकरण ने 69 गांवों में करीब 12,375 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी.

किसानों की 10 फीसदी प्लॉट की मांग क्यों?

इलाहाबाद हाई कोर्ट में साल 2011 में गजराज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का एक मामला हुआ था. तब अक्टूबर 2011 में कोर्ट ने प्रभावित किसानों को पहले दिए गए मुआवजे के ऊपर 64.7 फीसदी एक्स्ट्रा मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अधिग्रहित जमीन के 10 फीसदी के बराबर विकसित आवासीय प्लॉट देने का आदेश भी दिया गया था.

यही वजह है कि किसान लंबे समय से 10 फीसदी विकसित प्लॉट की मांग उठा रहे हैं और नोएडा प्राधिकरण की मौजूदा नीति में 5 फीसदी प्लॉट का प्रावधान है. इस मुद्दे पर किसान कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं.

कहां के किसानों को मिल सकती है राहत?

इस मास्टर प्लान से हाजीपुर, सलारपुर, भंगेल और सोरखा जैसे गांवों में प्लॉट नियोजन की संभावनाएं बन सकती हैं. ये गांव विकसित सेक्टरों के आसपास स्थित हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में भी किसानों की मांगों की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई थी. समिति ने अगस्त 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. अब मास्टर प्लान में बदलाव के जरिए प्राधिकरण ने लंबित 5 फीसदी प्लॉट के मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है.

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