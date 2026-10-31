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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: 7% इंक्रीमेंट से लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों को बंपर मुनाफा!

8th Pay Commission: 7% इंक्रीमेंट से लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों को बंपर मुनाफा!

8वें वेतन आयोग ने मुंबई में अपनी बैठकें पूरी कर ली हैं. इस दौरान कई संगठनों ने मौजूदा 3% से अधिक 7% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव दिया है. इसका लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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  • 8वें वेतन आयोग ने मुंबई में महत्वपूर्ण बैठकें पूरी कीं.
  • कर्मचारी संघों ने 3% वार्षिक वेतन वृद्धि दर बढ़ाने की मांग.
  • प्रस्तावित 7% वृद्धि से कर्मचारियों को काफी वित्तीय लाभ होगा.

8वें वेतन आयोग ने मुंबई में अपनी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर पूरा कर लिया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान आयोग ने कर्मचारी और पेंशनभोगी संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके साथ सैलरी, पेंशन, अलाउंसेज और काम करने की स्थिति को लेकर बातें कीं. बताया जा रहा है कि हाल के महीनों में अलग-अलग शहरों में हुई ऐसी चर्चाओं के दौरान केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संगठनों ने बार-बार मौजूदा इंक्रीमेंट दर को 3% से बढ़ाकर 7% करने की मांग की है. 

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में 6% एनुअल सैलरी हाइक की मांग की है. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने भी 6% की मांग की है. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AINPSEF) ने 7% की मांग की है, जबकि इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 5% का प्रस्ताव दिया है.

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लेवल 9 के कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा?

7वें वेतन आयोग के तहत अभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है. आठवें वेतन आयोग में 1,21,068 रुपये के अनुमानित बेसिक पे पर 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से हर साल 3,632 रुपये (सरकारी पे-मैट्रिक्स नियमों के तहत राउंड-ऑफ होकर 3,700 रुपये) बढ़कर मिलेंगे. वहीं, अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार, प्रस्तावित 7% इंक्रीमेंट दर को मंजूरी मिलती है, तो इसी बेसिक पे पर हर साल लगभग 8,475 रुपये (राउंड-ऑफ होकर 8,500 रुपये) की भारी बढ़ोतरी होगी. यानी कि कर्मचारियों को हर साल लगभग 4,800 से 4,843 रुपये का अतिरिक्त सीधा फायदा होगा. 

लेवल 10 के कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग में अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और सालाना 7% इंक्रीमेंट दर को मंजूरी मिलती है, तो लेवल 10 कर्मचारियों को खूब फायदा होगा. 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 10 के कर्मचारियों को बेसिक पे के तौर पर 56,100 रुपये मिलते हैं. 8वें वेतन आयोग में अनुमानित 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर यह बेसिक पे बढ़कर 1,27,908 रुपये हो जाएगी. इस बेसिक पे पर मौजूदा 3% इंक्रीमेंट दर पर सालाना 3,837 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं, प्रस्तावित 7% इंक्रीमेंट दर पर इसी बेसिक पे पर सालाना लगभग 8,954 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

लेवल 11 के कर्मचारियों को कितना होगा मुनाफा?

7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत लेवल 11 की शुरुआती बेसिक पे 67,700 रुपये है. इन्हें अभी हर साल 3% का फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है. यानी कि नए वेतनमान में 1,54,356 रुपये (7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले 67,700 रुपये के बेसिक पे पर 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर) के अनुमानित बेसिक पे पर उन्हें हर साल 4,631 रुपये (सरकारी पे-मैट्रिक्स नियमों के तहत अगले 100 रुपये के गुणांक में राउंड-ऑफ होकर 4,700 रुपये) बढ़कर मिलेंगे. 

वहीं, अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार प्रस्तावित 7% इंक्रीमेंट दर को मंजूरी मिलती है, तो इसी बेसिक पे पर हर साल लगभग 10,805 रुपये (राउंड-ऑफ होकर 10,900 रुपये) की भारी बढ़ोतरी होगी. इसका मतलब यह है कि 7% इंक्रीमेंटपर लेवल 11 के केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे पर हर साल लगभग 6,174 से 6,200 रुपये का अतिरिक्त सीधा फायदा होगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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