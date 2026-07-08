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हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरसमाज हमें कमाना सिखाता है, लेकिन दुख से जूझना नहीं — इसी बातचीत की शुरुआत है The OddCast Show

समाज हमें कमाना सिखाता है, लेकिन दुख से जूझना नहीं — इसी बातचीत की शुरुआत है The OddCast Show

लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लीडर कुणाल अग्रवाल और उनके बेटे सुवेद अग्रवाल, जिन्होंने मिलकर एक अनोखा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म The OddCast Show शुरू किया है.

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 08 Jul 2026 09:23 PM (IST)
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डिजिटल युग में जहां तेज़ और सतही कंटेंट का दबदबा है, वहीं अब धीरे-धीरे अर्थपूर्ण और गहराई भरी बातचीत फिर से अपनी जगह बना रही है. इसी बदलाव में एक अहम योगदान दे रहे हैं उद्यमी और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लीडर कुणाल अग्रवाल और उनके बेटे सुवेद अग्रवाल, जिन्होंने मिलकर एक अनोखा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म The OddCast Show शुरू किया है.

यह पहल सिर्फ कंटेंट निर्माण नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है—जो व्यक्तिगत अनुभव, भावनात्मक संघर्ष और पीढ़ियों के बीच समझ को जोड़ने का प्रयास करती है.

पुणे में जन्मे और हरियाणा से जुड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले कुणाल अग्रवाल ने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका से पूरी की, जहां उन्होंने क्लार्क यूनिवर्सिटी से एमबीए किया. शुरुआती उद्यमशील अनुभव के बाद वे वर्ष 2000 में भारत लौटे और अपने पारिवारिक लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुड़ गए.

समय के साथ उन्होंने इस पारंपरिक ट्रकिंग व्यवसाय को एक आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क में बदल दिया, जो फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, डेयरी उत्पाद और फ्रोजन फूड जैसे संवेदनशील उत्पादों के परिवहन में सक्षम है.

कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी कंपनी को देशभर में अरबों वैक्सीन डोज़ के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी मिली. इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक निभाने के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ कि व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए.

हालांकि, जीवन ने एक भावनात्मक मोड़ तब लिया जब उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया. इस व्यक्तिगत दुख ने उन्हें और उनके परिवार को गहराई से प्रभावित किया. इसी कठिन समय में उनके बेटे सुवेद ने उनसे जीवन, दुख, मानसिक मजबूती और उद्देश्य जैसे विषयों पर बातचीत शुरू की.

ये चर्चाएं धीरे-धीरे एक तरह का हीलिंग प्रोसेस बन गईं और साथ ही यह एहसास हुआ कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने संघर्षों के साथ चुपचाप जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुलकर बात करने का कोई मंच नहीं है.

इसी सोच से जन्म हुआ The OddCast Show का—एक ऐसा पॉडकास्ट जो उन विषयों पर खुलकर बात करता है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

Odd but Relevant

इस मंच पर मानसिक स्वास्थ्य, पेरेंटिंग, रिश्तों की जटिलताएं, पीढ़ियों का अंतर, आध्यात्मिकता और सफलता की बदलती परिभाषा जैसे विषयों पर ईमानदार और अनस्क्रिप्टेड बातचीत होती है.

जहां कुणाल अपने जीवन अनुभव और गहरी सोच साझा करते हैं, वहीं सुवेद आज की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने रखते हैं.

यह पॉडकास्ट अपने सादगीपूर्ण और वास्तविक संवाद के कारण धीरे-धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. तेज़ और मनोरंजन-केंद्रित कंटेंट के विपरीत, The OddCast Show श्रोताओं को रुककर सोचने, समझने और खुद से जुड़ने का अवसर देता है.

हर एपिसोड एक सुरक्षित भावनात्मक और बौद्धिक स्पेस तैयार करता है, जहां कठिन विषयों पर भी संवेदनशीलता और स्पष्टता के साथ चर्चा की जाती है.

पिता-पुत्र की यह जोड़ी अपने संवादों के माध्यम से यह संदेश देती है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सही समझ और दृष्टिकोण के साथ यह विकास का कारण भी बन सकता है. वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं, जो अकादमिक सफलता पर तो जोर देती है लेकिन भावनात्मक समझ और आत्मज्ञान को नजरअंदाज करती है.

उनका उद्देश्य The OddCast Show को सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक आंदोलन बनाना है—जो परिवारों में खुली बातचीत को सामान्य बनाए और लोगों को सफलता की नई परिभाषा समझने के लिए प्रेरित करे.

भारत में तेजी से विकसित हो रहे पॉडकास्ट परिदृश्य में कुणाल और सुवेद अग्रवाल का यह प्रयास एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है. उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को एक उद्देश्यपूर्ण संवाद में बदलकर यह साबित किया है कि सही दिशा में की गई बातचीत न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 08 Jul 2026 09:23 PM (IST)
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