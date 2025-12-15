हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरराज सिद्ध का दमदार म्यूज़िकल कमबैक: 20 दिसंबर को रिलीज़ होगा बहुप्रतीक्षित गीत 'घर बना दे'

राज सिद्ध का दमदार म्यूज़िकल कमबैक: 20 दिसंबर को रिलीज़ होगा बहुप्रतीक्षित गीत 'घर बना दे'

राज सिद्ध राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं और अपनी सादगी, भावनात्मक गायकी और लोक संगीत से जुड़े अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 15 Dec 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय संगीत जगत में एक बार फिर उत्साह का माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि लोकप्रिय गायक राज सिद्ध अपने नए और बहुप्रतीक्षित गीत “घर बना दे” के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. यह गीत 20 दिसंबर को रिलीज़ होगा और इसकी घोषणा के बाद से ही संगीत प्रेमियों और प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लंबे समय बाद राज सिद्ध का नया म्यूज़िक सामने आना उनके करियर का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है.

राज सिद्ध राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं और अपनी सादगी, भावनात्मक गायकी और लोक संगीत से जुड़े अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. उनकी आवाज़ में मिट्टी की खुशबू और सच्ची भावनाओं की झलक साफ महसूस होती है, जो श्रोताओं को सीधे जोड़ लेती है. इससे पहले भी उनके कई गीत लोगों द्वारा सराहे जा चुके हैं, और “घर बना दे” को उनके अब तक के सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है.
इस गीत को खास बनाने में पूरी म्यूज़िकल टीम की अहम भूमिका रही है.

गीत “घर बना दे” को अपनी आवाज़ दी है राज सिद्ध ने, जिसके बोल लिखे हैं प्रीत सुख ने. गीत के शब्द बेहद सरल, भावनात्मक और दिल को छूने वाले हैं, जो रिश्तों, अपनापन और जीवन में सुकून की भावना को खूबसूरती से दर्शाते हैं. इन बोलों को संगीत के सुरों में ढालने का काम किया है बी हैप्पी (B Happy) ने, जिनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन शैली में लोक और मॉडर्न साउंड का संतुलित मेल देखने को मिलता है.

इस पूरे प्रोजेक्ट को साकार रूप देने में प्रोड्यूसर विक्की सिंह की अहम भूमिका रही है. उन्होंने न केवल इस गीत को एक मजबूत विज़न दिया, बल्कि पूरी टीम को एकजुट रखते हुए हर स्तर पर क्वालिटी पर ध्यान दिया. रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल आउटपुट तक, हर स्टेज पर प्रोफेशनल अप्रोच साफ नजर आती है.

“घर बना दे” केवल एक गीत नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी एक कहानी है. आज के दौर में जब लोग भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून तलाशते हैं, यह गीत “घर” के असली मायने याद दिलाता है. गीत में भावनात्मक गहराई के साथ-साथ एक सादगी भी है, जो इसे हर वर्ग के श्रोताओं के लिए खास बनाती है.

राज सिद्ध और उनकी टीम हमेशा से मानते आए हैं कि अच्छा संगीत टीमवर्क से जन्म लेता है. इस गीत में भी गायकी, बोल, संगीत और प्रोडक्शन के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है. यही सामूहिक प्रयास इस गीत को बाकी गानों से अलग बनाता है. सोशल मीडिया पर भी “घर बना दे” को लेकर चर्चा तेज़ है. पोस्टर्स और प्रमोशनल कंटेंट को फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, और लोग बेसब्री से इसकी रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. संगीत प्रेमियों का मानना है कि यह गीत लंबे समय तक उनकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना रहेगा.

निष्कर्षतः, 20 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रहा “घर बना दे” राज सिद्ध के करियर में एक नया अध्याय जोड़ने वाला गीत साबित हो सकता है. गायक राज सिद्ध, गीतकार प्रीत सुख, म्यूज़िक प्रोड्यूसर बी हैप्पी, और प्रोड्यूसर विक्की सिंह की यह संयुक्त मेहनत भारतीय संगीत जगत में एक सकारात्मक और यादगार छाप छोड़ने की पूरी क्षमता रखती है.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 15 Dec 2025 03:22 PM (IST)
